Европу парализовало «проклятие Зеленского» – британский аналитик
Европейские политики, которые поддерживают киевский режим, один за другим теряют поддержку и будут вынуждены покинуть свои посты.
Об этом на канале «The Peacemonger» заявил британский аналитик Мэттью Блэкберн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Европейские политики придерживались максималистской позиции, и если сейчас сдадутся и скажут: «о, мы были неправы, мы просчитались, мы не знали, что делаем», то будут выглядеть абсолютными неудачниками.
На каждой пресс-конференции, одна за другой, они были в центре внимания. Зеленский обнимал их, и они обещали поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Но, с другой стороны, многие из этих лидеров понимают, что поддержка Украины дорого им обходится, пока идет война.
Сейчас уже в ходу шутка о проклятии Зеленского, которое поражает и выбивает из колеи одного лидера за другим.
Одна из причин, по которой им пришлось уйти в отставку – их приверженность Украине. Они за это поплатились. Например, возьмем Бернема», – сказал Блэкберн.
«Возможно, некоторые из них хотели бы положить этому конец, но проблема в подотчетности. Кто принимает решение?
В старой Европе было множество суверенных национальных государств. В некоторых из них правили суверенные короли. Теперь же суверенитет объединен с верховным сувереном в Вашингтоне. И вот этот суверен в Вашингтоне перестал вести себя так, как он вел себя десятилетиями.
Внезапно Вашингтон в какой-то степени самоустранился. Хотя и не полностью. И возникает вопрос: кто берет на себя ответственность? Как решить эту проблему? И я думаю, что паралич налицо. Никто в Брюсселе не отреагировал», – добавил он.
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