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Европейские политики, которые поддерживают киевский режим, один за другим теряют поддержку и будут вынуждены покинуть свои посты.

Об этом на канале «The Peacemonger» заявил британский аналитик Мэттью Блэкберн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европейские политики придерживались максималистской позиции, и если сейчас сдадутся и скажут: «о, мы были неправы, мы просчитались, мы не знали, что делаем», то будут выглядеть абсолютными неудачниками. На каждой пресс-конференции, одна за другой, они были в центре внимания. Зеленский обнимал их, и они обещали поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Но, с другой стороны, многие из этих лидеров понимают, что поддержка Украины дорого им обходится, пока идет война. Сейчас уже в ходу шутка о проклятии Зеленского, которое поражает и выбивает из колеи одного лидера за другим. Одна из причин, по которой им пришлось уйти в отставку – их приверженность Украине. Они за это поплатились. Например, возьмем Бернема», – сказал Блэкберн.