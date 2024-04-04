Американский эксперт: «Вашингтону сейчас необходимо, чтобы погибло как можно больше украинцев»

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Руководство США продолжит выделение крупных средств на финансирование Украины для того, чтобы нанести России как можно больший ущерб.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил сотрудник Либертарианского института Коннор Фримен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы находимся на грани ядерной войны. Мы уже потратили больше ста миллиардов долларов на этот проект [Украину]. Но это ничего не дало, а только убило украинцев и продолжило войну. Но спикер Джонсон хочет вынести на голосование законопроект о выделении 60 миллиардов долларов на дальнейшую военную помощь Украине. Чтобы Байден мог пройти избирательный цикл без полного краха украинских Вооружённых сил и правительства», – сказал Фримен.

«С тех пор, как началась войны, Путин очень открыт для переговоров. Но именно американцы стоят на своём, и британцы препятствуют любым мирным переговорам и любому дипломатическому урегулированию. Они просто хотят, чтобы как можно больше украинцев погибло. Они хотят обескровить Россию», – добавил американский эксперт.