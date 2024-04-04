Американский эксперт: «Вашингтону сейчас необходимо, чтобы погибло как можно больше украинцев»

Константин Серпилин.  
04.04.2024 18:57
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Выборы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Руководство США продолжит выделение крупных средств на финансирование Украины для того, чтобы нанести России как можно больший ущерб.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил сотрудник Либертарианского института Коннор Фримен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководство США продолжит выделение крупных средств на финансирование Украины для того, чтобы нанести России...

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«Мы находимся на грани ядерной войны. Мы уже потратили больше ста миллиардов долларов на этот проект [Украину]. Но это ничего не дало, а только убило украинцев и продолжило войну.

Но спикер Джонсон хочет вынести на голосование законопроект о выделении 60 миллиардов долларов на дальнейшую военную помощь Украине. Чтобы Байден мог пройти избирательный цикл без полного краха украинских Вооружённых сил и правительства», – сказал Фримен.

«С тех пор, как началась войны, Путин очень открыт для переговоров. Но именно американцы стоят на своём, и британцы препятствуют любым мирным переговорам и любому дипломатическому урегулированию. Они просто хотят, чтобы как можно больше украинцев погибло. Они хотят обескровить Россию», – добавил американский эксперт.

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