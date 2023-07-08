Американский генерал: Мы бы никогда не отправили наших солдат в такое наступление

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на месте ВСУ Соединенные Штаты не стали бы проводить наступательные операции, не имея преимущества в авиации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

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У него поинтересовались, каковы риски контрнаступления ВСУ в такой военной кампании без значимой поддержки с воздуха.

«Конечно, есть причина, по которой мы никогда не отправили бы американских, британских или немецких солдат в наступление, где нет полного превосходства в воздухе, и у вас нет воздушной поддержки против оборонительных позиций, артиллерии и так далее. Откровенно говоря, это значительно усложняет задачу. Сейчас я не знаю, как Украина использует свои военно-воздушные силы. У нее есть потенциал для осуществления большего количества вылетов. У Украины есть военно-воздушные силы, которые могут делать определенные вещи, но я не знаю, как эти самолеты используются», – сказал генерал.

При этом он не считает, что Украина должна остановить наступление.

«Конечно, россияне имеют мощную противовоздушную оборону, но ведь они не пуленепробиваемые, их можно сбить. Но преимущества в воздухе у вас действительно нет. Что же должна делать Украина? Я уверен, что Генеральный штаб пытается компенсировать это. И, я думаю, что они правильно делают, что наносят удары по российской артиллерии и российской логистике. Если бы они имели ATACMS, то уже могли бы наносить удары по Севастополю. Черноморский флот должен был бы уйти, и России было бы очень трудно осуществлять любые воздушные или ракетные атаки из Крыма», – резюмировал Ходжес.