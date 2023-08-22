Американский генерал: Обслуживать F-16 на Украине могут представители «подрядных организаций»

Роль технического персонала, обслуживающего истребители F-16, которые запад планирует передать Украине, могут выполнять «подрядные организации».

Об этом в интервью подконтрольного Банковой телеканала 1+1 заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ходжес подчеркнул, что помимо обучения летчиков, подготовку перед использованием истребителей нового для Украины типа должно пройти большое количество технических рабочих.

«Конечно, вы должны учитывать, что будут какие-то механические проблемы. Самолет, как и любая другая машина, нуждается в техническом обслуживании, должен иметь запчасти. Вы должны иметь обученных механиков на земле, чтобы самолет мог летать. Так что это не просто самолет, это вся система. Без сомнения, Украина придумает, как это сделать.

Будут подрядчики, будет разная поддержка. Но важно не количество самолетов, а количество вылетов, которые можно сгенерировать для выполнения требований миссии ежедневно», – заявил Ходжес.