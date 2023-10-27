Американский генерал обвинил Россию в ближневосточном конфликте

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После того, как разгорелся конфликт между ХАМАС и Израилем, Украина отошла на второй план – ее больше нет на страницах мировых СМИ.

Об этом в эфире телеканала DW заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ходжеса, это играет на руку России, на которую генерал и возлагает ответственность за происходящее на Ближнем Востоке.

«Главным бенефициаром этого является Россия. Кремль хочет, чтобы все мы отвели внимание и ресурсы от Украины. После 7-го октября вам, наверное, тяжело найти статьи на первых страницах про Украину из-за того, что происходит в Израиле. Снова-таки, я не думаю, что это случайность. Я считаю, Кремль со своим ближайшим союзником Ираном руководит всем этим. Я не думаю, что есть лист бумаги, на котором написано «Мы хотим, чтобы вы атаковали в такой-то день», но очевидно, что они работали вместе на протяжении многих лет и, особенно, в последние несколько месяцев. Они помогают друг другу ресурсами, оружием, а «Хезболла» и «ХАМАС» не могут сделать ничего существенного без ресурсов, поддержки и руководства Тегерана», – считает генерал.

«Потому я думаю, как сказал наш президент, мы должны развязывать всю проблему комплексно. Я имею в виду, что мы, Запад, должны организоваться, объединить наши союзы и коалиции, заставить нашу оборонную промышленность снова работать», – заявил Ходжес.