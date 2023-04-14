Американский генерал призвал к вторжению на территорию Украины

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США должны до зубов вооружить Украину разместить на ее территории или свои войска, или контингент НАТО.

Об этом в интервью антироссийской пропагандистке Алесе Бацман заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ходжеса, кроме того, Украине нужно предоставить новые гарантии безопасности на период, пока она не станет членом НАТО.

«Приоритетом сейчас является обеспечение победы Украины над Россией. Это самая важная часть. Мы должны помогать Украине непрерывными усилиями с модернизацией её обороны. Нужно, чтобы Украина была вооружена до зубов, как, например, Южная Корея, чтобы у нее была возможность удерживать Россию от повторных атак.

Я ожидаю некоего соглашения или договоренности между Соединенными Штатами вместе с, возможно, некоторыми другими странами и Украиной, чтобы повысить безопасность Украины, пока она не станет членом НАТО», – сказал американский генерал.

«Я пока не знаю, что мое правительство готово предоставить или что Украина посчитает приемлемым, но, очевидно, это должно быть нечто гораздо более осязаемым, чем так называемый «Будапештский меморандум», который был абсолютным провалом США, Великобритании и России. Я могу предположить больше учений и, может быть, даже ротационное присутствие наших войск в Украине. Это было бы полезным для всех. Когда я был командующим армии США в Европе, американские и канадские войска постоянно находились в учебном центре на Яворовском военном полигоне. Мы можем повторить такие действия», – заявил Ходжес.