Американский профессор: Стармер и Макрон сумасшедшие

Елена Острякова.  
11.03.2025 11:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 733
 
Великобритания, Война, Дзен, Политика, Россия, Украина, Франция


Агрессивное поведение премьер-министра Великобритании Кита Стармера в условиях проигранной войны на Украине выглядит безумным.

Об этом профессор-физик Массачусетского технологического института

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Агрессивное поведение премьер-министра Великобритании Кита Стармера в условиях проигранной войны на Украине выглядит безумным....
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Тед Постол заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что сейчас очень опасно по многим причинам. Но одна из них связана с необычным поведением французского и британского руководства в направлении нормализации отношений с Россией. Я имею ввиду, что премьер-министр Великобритании Кей Стармер выглядит сумасшедшим. Трудно поверить, что у него нет советников, которые могли бы объяснить ему элементарные вещи. Я уверен, что такие люди есть, но похоже, он не из тех, кто слушает и пользуется советами», – сказал Постол.

Неадекватными он считает и ядерные угрозы президента Франции Эммануэля Макрона.

«Макрон тоже просто сошел с ума. Я имею ввиду то, что он предлагает сделать Францию ядерным щитом против России. Если французское ядерное оружие когда-нибудь взорвется на территории России, то Франция превратится в площадку из радиоактивного стекла», – резюмировал профессор.

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