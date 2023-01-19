Американский сенатор: Не надо бояться эскалации и пересечения «красных линий»

Анатолий Лапин.  
19.01.2023 11:07
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


США, не отказываясь от военной помощи Украине, должны проводить аудит и контроль такого рода поставок.

Об этом во время «украинского завтрака» в рамках форума в Давосе заявил американский сенатор Крис Кунс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США, не отказываясь от военной помощи Украине, должны проводить аудит и контроль такого рода...

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Американский политик призвал не бояться риска эскалации.

«Риск эскалации нас не должен беспокоить прежде всего. Мы должны думать о том, чтобы изменить «красные линии», а не о том, чтобы не пересечь внезапно «красные линии». И я думаю, что американцы, американский Конгресс и дальше будут мощно поддерживать усилия Украины по освобождению своей земли.

Сенатор Портман эффективно работал и настойчиво, и мы выделили еще 45 миллиардов долларов. Администрация Байдена, наше министерство обороны разрабатывают один из следующих пакетов на несколько миллиардов долларов также. И мы будем поддерживать Украину экономически и военным путем», – сказал сенатор.

При этом он заявил, что США должны провести аудит той помощи, которая поставляется на Украину.

«Позднее в этом году будут приняты очень важные решения, и для этого нужно единство Демократической и Республиканской партии. А для этого мы должны установить соответствующую подотчетность обо всем, что тратится.

Мы имеем историю, когда миллиарды и десятки миллиардов долларов тратились непрозрачно и не очень эффективно. И это останавливает нашу борьбу за свободу. Потому мы должны все вместе продемонстрировать – и Украина, и Америка, что все инвестиции, которые мы делаем, вооружение, которое мы закупаем, поступает туда, куда должно», – заявил Кунс.

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