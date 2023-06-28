Американский военный не исключил удара США по России

Анатолий Лапин.  
28.06.2023 12:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, США, Украина


США могут нанести удары по «старой» территории России в том случае, если РФ применит ядерное оружие на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявил майор ВС США в отставке, военный эксперт Джон Спенсер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США могут нанести удары по «старой» территории России в том случае, если РФ применит...

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«Все зависит от характера ядерной атаки – где и как она произойдет, и какие будут последствия. Есть много вариантов ответа на это, в частности атаки относительно российских войск в Украине или возле Украины. Я думаю, что это будет военный ответ, направленный против военных возможностей российских сил. Но я не могу знать точно, каким он будет. Конечно, я не знаю, каким ответ будет точно», – заявил Спенсер.

На вопрос ведущего о том, отправятся ли на Украину в этом случае войска НАТО или США, майор не исключил и такого сценария.

«Может быть и такое – никогда нельзя говорить никогда. Путин знает, что существуют международные правила, потому не думаю, что такой вариант является очень вероятным, что он использует оружие массового уничтожения. Тогда Запад может делать больше, чем просто предоставлять оружие Украине. Означает ли это размещение войск НАТО в Украине? Не знаю. Думаю, что более вероятным является военный удар против российских сил в Украине или возле Украины, чем размещение войск НАТО», считает американец.

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