За десятилетия спокойствия и благополучия США лишились почти всех заводов ВПК.

Об этом в беседе с экс-спикером армии ДНР Эдуардом Басуриным заявил американский судья Эндрю Наполитано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«За последние 50 лет в США они были де-индустриализированы. Например, когда я закончил среднюю школу 52 года назад, мой отец работал на стальном заводе по производству стали. Мои друзья, их отцы также работали на заводах. Теперь этих заводов нет. Это получается, что одно дело сказать – да, мы хотим построить военный комплекс… Но совсем другое – как мы будем делать, у нас заводов нет. Они даже не могут производить гильзу или снаряд», – сказал Наполитано.

«Они не могут в месяц сделать столько, чтобы украинской армии хватило на неделю. Во время Второй мировой войны у России и США были одинаковые возможности по производству танков. А сегодня? У США нет таких возможностей», – отметил он.

Эдуард Басурн добавил, что США изначально выбрали неверную стратегию развития армии.