«Это наша беда»: Зеленский возомнил себя самодержцем – Луценко
О важнейших для украинцев вещах они узнают из западной и даже российской прессы, а не от своего руководства.
Об этом на канале экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил участвовавший в войне с Россией экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы узнаем о самом главном в нашей жизни, быть или не быть Украине, по публикациям в американской, британской, немецкой, какой угодно прессе, но только не от своего президента и получающей зарплату его пресс-службы. Это модель поведения Зеленского», – сказал Луценко.
Ведущий заметил, что порой о важнейших для Украины деталях приходится узнавать из российской прессы, как этом было со Стамбульскими соглашениями 2022 года, которые в Киеве пытались скрыть.
По словам Луценко, Зеленский «считает себя самодержцем вне контроля общества».
«Он ни перед кем не отчитывается, не советуется, а тем более не под контролем. И это самая большая наша беда, потому что, в принципе, куда повернет его с утра, не знает никто», – тревожится Луценко.
