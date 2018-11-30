Американским военным советуют держаться подальше от Украины, по которой могут ударить российские ракеты

30.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Если на Украине будет размещена американская военная база, то она окажется очень уязвимой перед потенциальным российским ответным ударом.

Об этом пишут “Известия”, которым источник в американских политических кругах рассказал, что, несмотря на поддержку, которую США оказывают Киеву, Вашингтон пока не собирается давать Киеву официальных обещаний о размещении на Украине военной базы.

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Собеседник издания объяснил, что «данный шаг еще сильнее бы обострил отношения с Москвой».

В свою очередь экс-советник Пентагона, руководитель Центра военно-политических исследований в Hudson Institute Ричард Вайц сказал, что потенциальная американская база на Украине стала бы уязвимой для российских ракет.

“Существуют военные и дипломатические причины, по которым США в настоящий момент не рассматривают вероятность создания постоянной военной базы в этой восточноевропейской стране. В военном отношении любая база была бы крайне уязвима перед потенциальным российским ответным ударом. Таким образом, безопаснее держать войска и оборудование в другом месте, где они могут быть лучше защищены”, – подчеркнул Вайц.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, Украина проводит кулуарные переговоры с США о размещении американской военной базы на своей территории.