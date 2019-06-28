Американское издание советует летать в Крым через Москву

28.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Американская газета Los Angeles Times опубликовала статью-путеводитель “Крым – неожиданная красота против нерешенной истории”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом пишет “Голос Америки”.

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Статья начинается с абзаца: “История Крыма длинная и запутанная. Сейчас он находится под контролем России, как это и было с 1783 года – иногда как автономная область, иногда как часть Советского Союза. Никита Хрущев подарил его Украине в 1950-х как символический жест, когда Украина не существовала как страна, а была только республикой в составе СССР”.

Далее по тексту автор, Джефф Опдайк, называет Ялту “российской Санта-Барбарой”, а Крым – “самым быстрорастущим экономическим регионом России”.

Автор статьи также вспоминает, что был в Крыму пять раз только в этом году (у него там девушка), а в конце текста подробно описывает, как лучше добраться в Симферополь из Лос-Анджелеса, и в каких отелях стоит остановиться. Все упомянутые авиарейсы – с пересадкой в России, что является незаконным пересечением украинской границы с точки зрения украинского законодательства.

Въезд иностранцев в Крым и выезд оттуда допускаются только по специальному разрешению через КПВВ в Херсонской области. Нарушение этих требований украинского законодательства влечет за собой запрет на въезд в Украину

Также мужчина вспоминает, что международные банковские карточки на полуострове не работают и советует снять рубли заранее в Москве. Он пишет, что для посещения Крыма американцам необходима российская виза, хотя далее отмечает, что в случае экстренных ситуаций Государственный департамент помощь оказать не сможет.

Обозреватели отмечают, что материал позиционирует Крым как “часть России”, но при этом само издание проблемы не видит.

Вице-президент LA Times Хиллари Мэннинг ответила так: “Обычная практика Los Angeles Times – говорить, что Крым контролируется или оккупирован Россией”. При этом статью обновили, указав на “незаконность” въезда в Крым через Россию и рекомендации Госдепа не ездить в Крым из-за “российской оккупации”.