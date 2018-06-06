06.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Американского певца нашли в Одессе на Дерибасовской – в крови и с подбитым глазом

Американского певца Билла Уоррена избил неизвестный в Одессе. Инцидент произошел во вторник, 5 июня, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный активист Юрий Дьяченко.

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“Иду по Дерибасовской, вижу иностранца в крови и с подбитым глазом”, – написал активист.

Юрий Дьяченко добавил, что скорая помощь ехала 25 минут, а полиция – более часа.

Вскоре в полиции подтвердили, что от 71-летнего гражданина США поступало заявление о том, что его избили 5 июня вечером. Заявитель рассказал, что у него возник конфликт с неизвестным ему человеком, и он несколько раз ударил его по лицу и руке.

Певец Уоррен является учеником знаменитого американского актера и певца Фрэнка Синатры. Местные СМИ сообщают, что Билл Уоррен уже не впервые приезжает в Одессу. Обычно он исполнял на улицах города песни, демонстрируя таким образом, что “музыка доступна каждому”.