Аналитик: «Дроны – это уже вчерашний день»
России необходимо быть в авангарде технологического развития и в числе первых выяснить, какое оружие придёт на смену устаревающим дронам.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политический аналитик Павел Шипилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Технологии не стоят на месте, и дроны скоро станут вчерашним днём. Появится что-то другое, более перспективное. Надо просто держать нос по ветру, вводить какие-то новые профессии.
Во всяком случае, это не XIX век, когда до середины XX века держалась профессия машинистки-стенографистки. Сейчас время настолько быстро, что постоянно нужно что-то менять», – сказал аналитик.
Он подчеркнул, что сфера образования в России весьма прогрессивна и справляется со своей задачей.
«Министерство образования довольно активно внедряет новые специальности. Они демонстрируют небывалую для чиновничьего бюрократического люда страсть к каким-то новшествам. Всё нормально, будут обучать», – оптимистично подытожил Шипилин.
Спасибо!
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