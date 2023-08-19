Аналитик: «Дроны – это уже вчерашний день»

России необходимо быть в авангарде технологического развития и в числе первых выяснить, какое оружие придёт на смену устаревающим дронам.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политический аналитик Павел Шипилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Технологии не стоят на месте, и дроны скоро станут вчерашним днём. Появится что-то другое, более перспективное. Надо просто держать нос по ветру, вводить какие-то новые профессии.

Во всяком случае, это не XIX век, когда до середины XX века держалась профессия машинистки-стенографистки. Сейчас время настолько быстро, что постоянно нужно что-то менять», – сказал аналитик.