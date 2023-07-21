Антицерковный блицкриг в Молдове не состоится: лидеры парламентской оппозиции призвали к мобилизации

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Экс-президент Молдовы, лидер Партии коммунистов Республики Молдова Владимир Воронин обратился к православным верующим страны со словами поддержки и призывом к мобилизации в защите Православной Церкви.

В своём заявлении он отметил, что обращается не в качестве «человека, дважды удостоенного доверия возглавлять страну», а «как православный христианин, прихожанин Святой Церкви, как единственный в Молдове лауреат Международной премии Фонда единства православных народов».

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Владимир Воронин в своём обращении выразил глубокое возмущение заявлением так называемой Бессарабской митрополии о том, что, митрополия Молдовы является «оккупационной структурой», а ее служители – «агентами российских спецслужб». «Расцениваю это не просто в качестве неэтичного, нехристианского поступка, не просто попыткой оскорбления святых отцов и верующих, но и сознательной грубой провокацией политического характера», – отметил экс-президент страны в своём заявлении, опубликованном на сайте communist.md.

По словам Воронина, атака Румынской церкви на Молдавскую митрополию – это «ещё один, пожалуй, самый опасный этап настоящей морально-психической войны, развязанной против молдавского государства и народа».

«У нас уже отобрали язык, историю, традиции. А теперь хотят лишить нас веры», – заявляет Владимир Воронин.

Экс-президент Молдовы убеждён, что атака на Молдавскую митрополию, совершаемая «при молчаливом согласии предателей и безбожников из ныне действующего руководства страны» – это «очевидная попытка не просто развязать религиозный конфликт по модели украинского, но и разрушить последний оплот Молдавской государственности».

Воронин призвал особо отметить один принципиальный момент: Румынская церковь действует под руководством государства, получая финансирование из государственного бюджета.

«То есть в данном случае Молдавскую Митрополию, ее служителей и прихожан фактически атакует Румынское государство, используя церковь как один из принадлежащих ему инструментов. И по отношению к церкви и во многих случаях именно так ведут себя запрутские реваншисты и их кишиневские пособники на протяжении всех этих более чем тридцати лет молдавской независимости», – подчеркнул экс-президент Молдовы.

Воронин напомнил, что сегодня в Молдове во главе всех основных институтов власти стоят «не просто граждане Румынии, а профессиональные румыны».

«Власти Румынии, чувствуя вседозволенность и безнаказанность, начали грубое, наглое, фронтальное наступление на веру и духовность наших верующих, что чревато колоссальными разрушительными последствиями», – отметил лидер молдавских коммунистов.

В завершении своего заявления Воронин призвал «все молдавское общество, всех православных граждан страны не допустить оскорбления и уничтожение вековой молдавской церкви, не дать на поругание нашу веру и наше государство». «Я, как православный верующий христианин, как патриот своей Родины – Молдовы, ЗАЯВЛЯЮ: руки прочь от нашей Святой православной Церкви Молдовы».

Следует отметить, что деятельность самого Воронина в отношении «Бессарабской митрополии» не отличалась последовательностью. С одной стороны, он действительно содействовал канонической Молдавской митрополии в годы своего президентства, помогал строить церкви и восстанавливать монастыри.

Он протестовал против попыток Румынского патриархата расширить свою деятельность на территории Молдовы. С другой стороны, именно при президенте Воронине, в 2002 году, под нажимом ПАСЕ и Госдепартамента США, раскольничья «Бессарабская митрополия» получила государственную регистрацию в Молдове.

Как бы то ни было, факт появления подобного заявления бывшего президента страны и одного из лидеров оппозиционного Блока коммунистов и социалистов свидетельствует о том, что повторить украинский сценарий в Молдове не получится. Такую же позицию по защите православия занимает и другой экс-президент Молдовы Игорь Додон, вернувшийся в руководство Партии социалистов.

По меньшей мере две партии, входящие в оппозиционный блок, будут готовы встать в один ряд с православными верующими в защиту своей Церкви. Не останутся в стороне и многочисленные активисты запрещённой ныне партии «Шор», и жители целых регионов страны, и в первую очередь Гагаузия, жители которой остаются и останутся верными чадами Русской Православной Церкви. Антицерковный «блицкриг» в Молдове фактически не имеет шансов.