Антиколониальные цели России и Африки полностью совпали – Межевич

Страны Африки рассматривают развитие контактов с Россией как эффективную форму обеспечения экономического и политического суверенитета. И не только с Россией, а еще с рядом стран, которые не оставили после себя кровавый колониальный след.

Такое мнение в программе «Политотдел» на «Крым 24» высказал доктор экономических наук, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, не надо стесняться того, что мы работаем на свою повестку. Наша повестка – это деколонизация. Африка давно уже формально независима, прошло уже более 60 лет как. Но быть формально независимым и быть независимым с точки зрения экономики, политики – не одно и тоже. Мы, и надо отметить, что не только мы, ещё и Китай, ещё и Турция, ещё и Индия, ещё и Республика Беларусь – активно работаем на африканском треке. И у нас очень хорошие шансы у всех, потому что мы не резали людей, как бельгийцы, не устраивали террор, как англичане и французы. Как ни странно, наименее кровавые колониальные следы оставила Германия. Наверное, потому что она приходила в Африку в самом конце XIX века, все-таки относительная цивилизация, но это не важно сегодня. Все в Африке прекрасно понимают, что белый человек – он разный. Внешне он, конечно, похож. Нам тоже, согласитесь, трудно отличить не только жителя Северной Кореи от жителя Южной Кореи, но даже жителя Северной Кореи от жителей Китая. Так вот, в Африке теперь не смотрят на лицо, а, в отличие от того анекдота, смотрят на паспорт. И российский паспорт, развитие контактов с Россией рассматривается как эффективная форма обеспечения экономического политического суверенитета», – отметил профессор.

При том, что между действиями коллективного Запада на Украине и работой России в Африке нет прямой связи, эти процессы увязаны в единую сеть выработки нового мироустройства.

«Почему так бесится коллективный Запад где-нибудь под Харьковом? Какое отношение имеет Харьков к какому-нибудь африканскому государству? Да прямое. Они рассматривают свои действия на Украине – Лондон, Париж, Брюссель, Берлин – как некую ответку за Африку. Что, кстати, вполне логично с той точки зрения, что все процессы в современном мире в общем-то взаимосвязаны, и очень трудно понять, кто на ком стоял», – подчеркнул Межевич.