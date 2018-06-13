13.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Антикоррупционный суд стал символом потери независимости Украины – политолог

Принятием навязанного Западом закона «Об антикоррупционном суде» Украина перечеркнула все свои заявления о независимости.

Таким мнением в эфире телеканала «NewsOne» поделился политолог Евгений Филиндаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Украины, к сожалению, сейчас нет никакого суверенитета, потому что наши антикоррупционные судьи, по сути, будут назначаться из-за границы, что для страны, которая устами своих лидеров громко заявляет о том, какие мы теперь независимые, является приговором. Это фиксация полуколониального положения Украины, когда судьи, имеющие значительные полномочия, будут назначаться иностранными гражданами. Как это вообще может состыковываться с Конституцией Украины, независимость и суверенитетом? Понятно, что никак», – заявил он.