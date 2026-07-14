Оголтелая русофобия Европы и абсолютное непонимание того, кто сейчас представляет Россию, привело к тектоническим сдвигам с самыми неожиданными для Запада последствиями.

Об этом на канале покинувшей Украину журналистки Дианы Панченко заявила беглая журналистка-иноагент Юлия Латынина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одна из главных трагедий российских демократов заключается в том, что после того, как они поучаствовали в развале СССР со словами «теперь национальные границы неважны – все мы будем на Западе», вдруг обнаружили – кто-то к «нулевым», кто-то в 14-м, кто-то в 22-м, как я, что, оказывается, национальные границы имеют значение, а Россию на Запад не берут. Думаю, появление национально ориентированной элиты будет одним из важнейших результатов этой войны, и Европа (и в меньшей степени США, потому что они сейчас выпиливаются из процесса) ещё не осознали, что могут иметь дело с действительно тектоническим интеллектуальным сдвигом, который может привести к тем последствиям, о которых они не думали», – сказала Латынина.