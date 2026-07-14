Зе-шайка рассчитывает на пожизненное правление – галичанин-русофоб

Украинский узурпатор Зеленский и его подельники рассчитывают стать пожизненными правителями.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский журналист и русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выборы – это большая роскошь, которую у нас украли. Власть не хочет выборов. Если они и пройдут на Украине, то только под большим внешним давлением.

Власти всё классно, когда здесь всё убито, политических конкурентов нет, они все зачищены, всё под контролем. И им выгодно так править до конца жизни под лозунгом «потому что война», – сказал Дроздов.