Зе-шайка рассчитывает на пожизненное правление – галичанин-русофоб

Вадим Москаленко.  
14.07.2026 17:48
  (Мск) , Киев
Просмотров: 652
 
Беспредел, Выборы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Произвол, Россия, Украина


Украинский узурпатор Зеленский и его подельники рассчитывают стать пожизненными правителями.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский журналист и русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский узурпатор Зеленский и его подельники рассчитывают стать пожизненными правителями. Об этом в эфире...

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«Выборы – это большая роскошь, которую у нас украли. Власть не хочет выборов. Если они и пройдут на Украине, то только под большим внешним давлением.

Власти всё классно, когда здесь всё убито, политических конкурентов нет, они все зачищены, всё под контролем. И им выгодно так править до конца жизни под лозунгом «потому что война», – сказал Дроздов.

«А все эти телодвижения насчёт выборов – это впервые так произошло. Но мы всё равно общество-невидимка. Нас в этой стране нет. На нас можно не обращать внимания, не объяснять.

В лучшем случае нас поставят перед фактом. А скорее – пинка под зад и пошлют на три буквы, а потом ещё и добавят «героям слава», – жаловался бандеровец.

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English version :: Читать на английском Зе-шайка рассчитывает на пожизненное правление – галичанин-русофоб

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