«Отменят в любой момент»: надбавки для ВСУ оказались филькиной грамотой

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В любой момент надбавки для ВСУшников могут отменить, поскольку они не закреплены законодательно.

Об этом в эфире видеоканала «Инсайдер» заявил депутат ВР Юрий Павленко, экс-министр молодежи и спорта при Викторе Ющенко, при Викторе Януковиче занявший должность уполномоченного по правам детей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий заметил, что выплаты ВСУ держатся только на премиях, а базовые оклады не растут, поинтересовавшись, есть ли риск, что в один момент эти надбавки отменят из-за нехватки средств.

«Конечно, потому что премия регулируется просто приказом министерства. Сегодня дает, завтра не дает. Более того, если мы говорим о ежемесячном денежном довольствии, то его, согласно конституции, нельзя уменьшать, потому что конституция четко говорит: «Нельзя ухудшать социальные стандарты», – сказал Павленко.

По его словам, зарплата, налоги, пенсия – это собственность гражданина, которую нельзя отобрать.