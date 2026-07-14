«Отменят в любой момент»: надбавки для ВСУ оказались филькиной грамотой

Игорь Шкапа.  
14.07.2026 18:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика коллапса


В любой момент надбавки для ВСУшников могут отменить, поскольку они не закреплены законодательно.

Об этом в эфире видеоканала «Инсайдер» заявил депутат ВР Юрий Павленко, экс-министр молодежи и спорта при Викторе Ющенко, при Викторе Януковиче занявший должность уполномоченного по правам детей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В любой момент надбавки для ВСУшников могут отменить, поскольку они не закреплены законодательно. Об...

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Ведущий заметил, что выплаты ВСУ держатся только на премиях, а базовые оклады не растут, поинтересовавшись, есть ли риск, что в один момент эти надбавки отменят из-за нехватки средств. 

«Конечно, потому что премия регулируется просто приказом министерства. Сегодня дает, завтра не дает. Более того, если мы говорим о ежемесячном  денежном довольствии, то его, согласно конституции, нельзя уменьшать, потому что конституция четко говорит: «Нельзя ухудшать социальные стандарты», – сказал Павленко.

По его словам, зарплата, налоги, пенсия  – это собственность гражданина, которую нельзя отобрать.

«Ну не в нашей стране, но конституция по крайней мере защищает это. Премию сегодня увеличили, завтра убавили. Это право министра обороны или министерства обороны. Поэтому сегодня увеличили, завтра забрали. Так же, как было с 30-кой [выплатой минимальных 30 тысяч гривен]. Все же помнят, в 22-м году было. Тогда эту 30-ку забрали, но увеличили денежное довольствие.Я не помню, оно было, по-моему, 15, сделали минимальное, стало 21.

Такой компромисс тогда министерство обороны и правительство сделало, с гарантией, что каждый год это ежемесячное денежное довольствие будет пересматриваться и увеличиваться. И ничего не произошло», – резюмировал Павленко.

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English version :: Читать на английском «Отменят в любой момент»: надбавки для ВСУ оказались филькиной грамотой

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