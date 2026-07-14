«Дроны не спасают»: Украина отчаянно пытается выиграть время накануне обвала фронта

Игорь Шкапа.  
14.07.2026 17:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Необратимые процессы, связанные с нехваткой личного состава в ВСУ, набирают обороты.

Об этом в беседе  с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину и переехавший в РФ киевский политолог Михаил Павлив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Необратимые процессы, связанные с нехваткой личного состава в ВСУ, набирают обороты. Об этом в...

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«Именно комплектация – это та самая смерть Кощеева, потому что фронт держится только за счёт дронов.  А людей уже давно категорически недостаточно. По всем выкладкам, стандартам НАТО, причём свежим, XXI века, дефицит людей на ЛБ составляет процентов 50-60, меньше от нормы минимально допустимой.

Фронт абсолютно разряжён. Если ещё чуть-чуть этот баланс ухудшится, то никакие дроны не смогут удерживать это фронт», – сказал Павлив.

Он говорит, что неслучайно на Украине заговорили об опасности российского наступления на Черниговском направлении.

«Лишние 100-150 километров фронта – не скажу приговор, не сторонник таких категоричных заявлений, но чудовищная и практически нерешаемая проблема. И почти под Киевом», – отметил эксперт.

По его словам, резервов у ВСУ практически не осталось.

«Постоянно ускоренными темпами наполнять, ускоренными темпами загонять в учебки и по ускоренным программам готовить – это попытка выиграть время на осень, на осенне-зимний период, когда вот эта самая история с расширением фронта может стать реальностью и с возможным эффектом домино, как минимум, на отдельных участках фронта. Вот под это и гребут. Особенно люто гребут», – отметил Павлив.

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