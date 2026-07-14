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Необратимые процессы, связанные с нехваткой личного состава в ВСУ, набирают обороты.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину и переехавший в РФ киевский политолог Михаил Павлив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Именно комплектация – это та самая смерть Кощеева, потому что фронт держится только за счёт дронов. А людей уже давно категорически недостаточно. По всем выкладкам, стандартам НАТО, причём свежим, XXI века, дефицит людей на ЛБ составляет процентов 50-60, меньше от нормы минимально допустимой. Фронт абсолютно разряжён. Если ещё чуть-чуть этот баланс ухудшится, то никакие дроны не смогут удерживать это фронт», – сказал Павлив.

Он говорит, что неслучайно на Украине заговорили об опасности российского наступления на Черниговском направлении.

«Лишние 100-150 километров фронта – не скажу приговор, не сторонник таких категоричных заявлений, но чудовищная и практически нерешаемая проблема. И почти под Киевом», – отметил эксперт.

По его словам, резервов у ВСУ практически не осталось.