Западные политики не желают задумываться, что продолжение антироссийской войны приводит только к деградации их экономик.

Об этом в интервью экс-офицеру американской армии Станиславу Крапивнику заявил экс-сотрудник британского посольства в Москве Иан Прауд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Но суть войны в том, что она обескровливает Украину, Европу в экономическом и политическом плане . Ситуация будет только ухудшаться. Но этого никто не видит, а делают вид, что мы побеждаем», – сказал Прауд.

«Я не думаю, что что-то изменится. Я думаю, что Россия будет продвигаться дальше. Россия вполне может добиться успехов в окружении городов , которые можно назвать своего рода крепостями на Донбассе.

«И запасы топлива на исходе. Мы живем с этим уже много лет, с тех пор как решили отказаться от дешевой российской энергии.

Так что у нас системная проблема с поставками топлива, которую мы сами создали, ограничив поставки топлива, и поэтому мы находимся в процессе деиндустриализации.

Война Трампа в Иране усугубила ситуацию, возможно, привлекла к ней внимание общественности. Но даже в таких обстоятельствах никто не говорит, что мы прекратим войну с Ираном. Никто не говорит, что нам стоит получать дешевую российскую энергию, ведь это пойдет на пользу нашей экономике.

Так что этот фундаментальный системный топливный кризис длится уже давно и не собирается утихать. По крайней мере, пока продолжается война на Украине.

Мы просто живем с более высокими ценами, меньшим количеством рабочих мест и сокращающейся промышленностью из-за войны на Украине», – жаловался он.