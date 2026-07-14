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Европейцы не разделяют воинственных настроений своих лидеров и не готовы проливать кровь на гипотетической войне с Россией.

Об этом политический аналитик Фонда европейской политики Мариус Штрубенхофф заявил в эфире «Франс 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если посмотреть на опросы, то не так уж много французов готовы проливать свою кровь. И это проблема не только Франции. Если посмотреть на другие европейские страны, то там очень мало желающих. Люди спрашивают, из-за чего на самом деле эта война, ради чего она, как она отвечает нашим интересам, что нам с этого», – сказал Штрубенхофф.

Он считает, что политическая ситуация в Европе может кардинально поменяться после ближайших выборов во многих странах.