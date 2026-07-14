Путину нет нужды бить ЕС на поле боя, он победит у избирательных урн в Европе – Штрубенхофф

Елена Острякова.  
14.07.2026 16:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 131
 
Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Европейцы не разделяют воинственных настроений своих лидеров и не готовы проливать кровь на гипотетической войне с Россией.

Об этом политический аналитик Фонда европейской политики Мариус Штрубенхофф заявил в эфире «Франс 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейцы не разделяют воинственных настроений своих лидеров и не готовы проливать кровь на гипотетической...

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«Если посмотреть на опросы, то не так уж много французов готовы проливать свою кровь. И это проблема не только Франции.

Если посмотреть на другие европейские страны, то там очень мало желающих. Люди спрашивают, из-за чего на самом деле эта война, ради чего она, как она отвечает нашим интересам, что нам с этого», – сказал Штрубенхофф.

Он считает, что политическая ситуация в Европе может кардинально поменяться после ближайших выборов во многих странах.

«Я думаю, Россия и Путин это понимают и видят единственный путь к победе. И он не на поле боя, а у избирательных урн в Европе. И они этим воспользуются», – сказал Штрубенхофф.

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