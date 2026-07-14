В Киеве не скрывают: «На крымчан плевать. Скоро и Донбасс превратим в чемодан без ручки»

Игорь Шкапа.  
14.07.2026 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 665
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Донбасс, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Россия не откажется от Крыма из-за ударов по логистике и инфраструктуре полуострова, но Украина надеется, что это ослабит давление на фронте.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск за призывы убивать российких журналистов,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не откажется от Крыма из-за ударов по логистике и инфраструктуре полуострова, но Украина...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Романенко заметил, что не отрицает наличие в Крыму проукраинских жителей.

«Но у меня нет вообще абсолютно никаких сомнений, что большинство
крымчан в принципе вполне лояльны России. Тут не нужно заниматься самообманом. И меня даже спрашивали: «А что на этот счёт подумают крымчане? Что вот если Украина туда попрёт?». Я сказал, что нас вообще-то не интересует, что там подумают крымчане», – сказал Романенко.

Он утверждает, что теперь содержание Крыма для Москвы серьезно усложняется, что, правда, «не означает, что Россия его бросит».

«Если тебе становится тяжело держать Крым, то ты будешь поневоле ослаблять давление на других участках, либо будешь перебрасывать туда какие-то дополнительные ресурсы. А это значит, что всё идёт по цепочке.

Если ослабляется давление, если ты превращаешь Крым в чемодан без ручки, то и Донбасс начинает превращаться как в чемодан без ручки, потому что русские абсолютно не случайно сначала заходили на Крым, а потом начали разворачивать ситуацию по Донбасу», – рассуждал Романенко.

Метки: ,

English version :: Читать на английском В Киеве не скрывают: «На крымчан плевать. Скоро и Донбасс превратим в чемодан без ручки»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить