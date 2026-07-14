В Киеве не скрывают: «На крымчан плевать. Скоро и Донбасс превратим в чемодан без ручки»
Россия не откажется от Крыма из-за ударов по логистике и инфраструктуре полуострова, но Украина надеется, что это ослабит давление на фронте.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск за призывы убивать российких журналистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Романенко заметил, что не отрицает наличие в Крыму проукраинских жителей.
«Но у меня нет вообще абсолютно никаких сомнений, что большинство
крымчан в принципе вполне лояльны России. Тут не нужно заниматься самообманом. И меня даже спрашивали: «А что на этот счёт подумают крымчане? Что вот если Украина туда попрёт?». Я сказал, что нас вообще-то не интересует, что там подумают крымчане», – сказал Романенко.
Он утверждает, что теперь содержание Крыма для Москвы серьезно усложняется, что, правда, «не означает, что Россия его бросит».
«Если тебе становится тяжело держать Крым, то ты будешь поневоле ослаблять давление на других участках, либо будешь перебрасывать туда какие-то дополнительные ресурсы. А это значит, что всё идёт по цепочке.
Если ослабляется давление, если ты превращаешь Крым в чемодан без ручки, то и Донбасс начинает превращаться как в чемодан без ручки, потому что русские абсолютно не случайно сначала заходили на Крым, а потом начали разворачивать ситуацию по Донбасу», – рассуждал Романенко.
English version :: Читать на английском В Киеве не скрывают: «На крымчан плевать. Скоро и Донбасс превратим в чемодан без ручки»
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: