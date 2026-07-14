В Киеве не скрывают: «На крымчан плевать. Скоро и Донбасс превратим в чемодан без ручки»

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Россия не откажется от Крыма из-за ударов по логистике и инфраструктуре полуострова, но Украина надеется, что это ослабит давление на фронте.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск за призывы убивать российких журналистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Романенко заметил, что не отрицает наличие в Крыму проукраинских жителей.

«Но у меня нет вообще абсолютно никаких сомнений, что большинство

крымчан в принципе вполне лояльны России. Тут не нужно заниматься самообманом. И меня даже спрашивали: «А что на этот счёт подумают крымчане? Что вот если Украина туда попрёт?». Я сказал, что нас вообще-то не интересует, что там подумают крымчане», – сказал Романенко.

Он утверждает, что теперь содержание Крыма для Москвы серьезно усложняется, что, правда, «не означает, что Россия его бросит».