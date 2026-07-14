«Украинский народ как был, так и остаётся тупым» – львовский русофоб

Вадим Москаленко.  
14.07.2026 18:36
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украинский избиратель всегда был глуп – и голосовал за самых неудачных кандидатов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский журналист и русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский избиратель всегда был глуп – и голосовал за самых неудачных кандидатов. Об этом...

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«Если бы у меня было высокое мнение об электоральной культуре нашего народа – я бы махнул рукой, и сказал, «какой ещё Усик!». Но я хорошо помню ту ночь, когда он бился в Египте. В ту ночь сильно бомбили Лукьяновку, были страшные жертвы.

Так вот, когда летали «Искандеры» и «Цирконы», с окон суицидники скандировали: «Усик, Усик», пока горели их дома. А Усик заработал гонорар сто миллионов евро.

Это означает, что наш народ как был, так и остаётся дуб-деревом. И ему могут втюхать даже Усика. И это вообще поставит вопрос об интеллекте украинского избирателя, потому что за Усиком ещё пойдёт определённая категория людей», – сказал Дроздов.

«Это какой-то антисоциальный психопатичекий элемент, который можно развести на ещё одно голосование, и подсунут нам ещё одного боксёра.

Людям уже отбили мозги, уже забыли, что он был с Шарием, за Московский патриархат, и многое другое. Потому что сила есть – ума не надо. Я смотрю на это с ужасом, как и на все остальные выборы», – добавил галичанин.

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English version :: Читать на английском «Украинский народ как был, так и остаётся тупым» – львовский русофоб

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