Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вступая в фазу взаимных ударов по энергетическим мощностям между Украиной и РФ, Киеву нужно учитывать, что у России есть все возможности отвечать на атаки «в гораздо больших масштабах».

Об этом на канале беглого телеведущего-иноагента Евгения Киселёва заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Для этого требуется гораздо больше ресурсов, для ударов по России. И у нас пока нет баллистики. Есть отдельные образцы, которые только испытывают, но он [Штилерман из FirePoint] обещает уже давно, с прошлого года. Несколько было удачных ударов, поэтому надо двигаться в этом направлении», – рассуждал Фесенко.

При этом он привёл данные, что если в прошлом году по Украине выпустили 500 баллистических ракет, то за первое полугодие 26-го года – уже около 400.