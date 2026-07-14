«Нехорошая статистика»: Зе-обслуга радуется ударам по энергетике РФ, но очень боится ответки

Вадим Москаленко.  
14.07.2026 16:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Вступая в фазу взаимных ударов по энергетическим мощностям между Украиной и РФ, Киеву нужно учитывать, что у России есть все возможности отвечать на атаки «в гораздо больших масштабах».

Об этом на канале беглого телеведущего-иноагента Евгения Киселёва заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вступая в фазу взаимных ударов по энергетическим мощностям между Украиной и РФ, Киеву нужно...

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«Для этого требуется гораздо больше ресурсов, для ударов по России. И у нас пока нет баллистики. Есть отдельные образцы, которые только испытывают, но он [Штилерман из FirePoint] обещает уже давно, с прошлого года. Несколько было удачных ударов, поэтому надо двигаться в этом направлении», – рассуждал Фесенко.

При этом он привёл данные, что если в прошлом году по Украине выпустили 500 баллистических ракет, то за первое полугодие 26-го года – уже около 400.

«Статистика будет увеличена, и мы это видим, в том числе, по ударам по Киеву. У нас в этом плане проблема с антибаллистикой, поэтому это тоже аргумент против Штилермана.

Да, конечно, можно говорить, что ещё немножко, и мы ракетами будем бить. Да, это способ принуждения России к переговорам, в том числе, к энергетическому перемирию.

Но мы сможем обесточить – вот, по Крыму уже есть проблема, возможно, по некоторым другим российским регионам. Но Россия, к сожалению, это может сделать в гораздо больших масштабах», – тревожился укро-политолог.

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English version :: Читать на английском «Нехорошая статистика»: Зе-обслуга радуется ударам по энергетике РФ, но очень боится ответки

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