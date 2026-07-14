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После выхода из ЕС многие европейцы возненавидели британцев, и стали относиться к ним как к гражданам второго сорта, которые обязаны платить и каяться.

Об этом в интервью экс-офицеру американской армии Станиславу Крапивнику заявил экс-сотрудник британского посольства в Москве Иан Прауд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Великобритании должны быть хорошие торговые отношения с Европой, потому что вы больше торгуете с соседними странами, верно? Но европейцы до сих пор ведут себя как брошенные любовники. Они до сих пор не простили нас за то, что мы «ушли из семьи». И они не облегчают нам жизнь. Вы посмотрите на ситуацию в европейских аэропортах, где, если вы британец, вам приходится стоять в смехотворно длинных очередях. Если европеец прилетает в аэропорт Хитроу, он может пройти через очередь для граждан Великобритании. Если мы прилетаем в европейский аэропорт, с нами обращаются как с людьми второго сорта. Так что европейцы нас, по сути, ненавидят. Им нужны наши деньги. Взять хотя бы Евровидение. Нам не дают голосов. Все песни там отстой, и наши песни отстой. Раньше мне нравилось, что это просто конкурс вокалистов, а теперь это какой-то гей-фестиваль. Но нам не дают голосов, в народном голосовании мы не получаем ни одного голоса. Европейцы решили, что ненавидят нас», – сказал Прауд.