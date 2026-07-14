«Мы для них второй сорт: после Брексита европейцы ненавидят нас» – британский дипломат

Вадим Москаленко.  
14.07.2026 17:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 618
 
Великобритания, Дзен, ЕС, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


После выхода из ЕС многие европейцы возненавидели британцев, и стали относиться к ним как к гражданам второго сорта, которые обязаны платить и каяться.

Об этом в интервью экс-офицеру американской армии Станиславу Крапивнику заявил экс-сотрудник британского посольства в Москве Иан Прауд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После выхода из ЕС многие европейцы возненавидели британцев, и стали относиться к ним как...

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«У Великобритании должны быть хорошие торговые отношения с Европой, потому что вы больше торгуете с соседними странами, верно? Но европейцы до сих пор ведут себя как брошенные любовники. Они до сих пор не простили нас за то, что мы «ушли из семьи».

И они не облегчают нам жизнь. Вы посмотрите на ситуацию в европейских аэропортах, где, если вы британец, вам приходится стоять в смехотворно длинных очередях. Если европеец прилетает в аэропорт Хитроу, он может пройти через очередь для граждан Великобритании.

Если мы прилетаем в европейский аэропорт, с нами обращаются как с людьми второго сорта. Так что европейцы нас, по сути, ненавидят.

Им нужны наши деньги. Взять хотя бы Евровидение. Нам не дают голосов. Все песни там отстой, и наши песни отстой. Раньше мне нравилось, что это просто конкурс вокалистов, а теперь это какой-то гей-фестиваль.

Но нам не дают голосов, в народном голосовании мы не получаем ни одного голоса. Европейцы решили, что ненавидят нас», – сказал Прауд.

«Но они хотят, чтобы мы вносили свой вклад в европейский бюджет, потому что у них не хватает денег на финансирование всех их проектов, включая войну на Украине.

Так что, знаете, нам лучше держаться подальше. У нас должны быть хорошие торговые отношения, но нам нужно поддерживать хорошие отношения и с другими странами – Китаем, Россией», – подытожил он.

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English version :: Читать на английском «Мы для них второй сорт: после Брексита европейцы ненавидят нас» – британский дипломат

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