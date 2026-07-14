Украина уверена, что Британия будет всегда проводить антироссийскую политику, в отличие от европейских стран.

Об этом депутат Верховной Рады Кира Рудик заявила в эфире «Франс 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«В соединенном королевстве мы уверены, что независимо от того, какое правительство и какой премьер-министр будут там, поддержка останется неизменной.

Но мы знаем, что во Франции ситуация может измениться, в Польше ситуация может измениться, в Германии есть политические силы, которые не очень любят поддерживать Украину. И поэтому в «коалиции желающих» в следующем году может быть совсем другое представительство», – переживала Рудик.