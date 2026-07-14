Депутатка Рады в ужасе: В следующем году может появиться «коалиция не желащих»

Елена Острякова.  
14.07.2026 18:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 505
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Украина уверена, что Британия будет всегда проводить антироссийскую политику, в отличие от европейских стран.

Об этом депутат Верховной Рады Кира Рудик заявила в эфире «Франс 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина уверена, что Британия будет всегда проводить антироссийскую политику, в отличие от европейских стран....

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«В соединенном королевстве мы уверены, что независимо от того, какое правительство и какой премьер-министр будут там, поддержка останется неизменной.

Но мы знаем, что во Франции ситуация может измениться, в Польше ситуация может измениться, в Германии есть политические силы, которые не очень любят поддерживать Украину. И поэтому в «коалиции желающих» в следующем году может быть совсем другое представительство», – переживала Рудик.

Она посетовала, что европейские правительства не спешат размещать военные заказы на своих предприятиях, и поэтому они все вместе взятые выпускают меньше ракет ПВО, чем Россия – баллистических.

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English version :: Читать на английском Депутатка Рады в ужасе: В следующем году может появиться «коалиция не желащих»

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