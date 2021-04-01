Антироссийский тюркский союз стал реальностью

01.04.2021, Москва, Айнур Курманов

В Казахстане 31 марта в городе Туркестан состоялся в режиме онлайн саммит глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета, ССТГ), в который входят помимо указанной республики Турция, Азербайджан, Узбекистан, Киргизия, Туркмения и даже на правах наблюдателя Венгрия. Мероприятие торжественно открыл президент РК Касым-Жомарт Токаев, но реальными героями форума оказались Нурсултан Назарбаев и Реджеп Эрдоган, задававшие основной тон всему мероприятию.

Ранее предполагалось, что конференция пройдет офлайн с участием президента Турции, но третья волна коронавируса неожиданно спутала планы организаторов, желавших провести совещание помпезно в новой ставке Елбасы на юге Казахстана. Как и предполагалось сначала прозвучали дежурные фразы о священном месте для всех тюрков в этом славном Туркестане, где расположен мавзолей средневекового философа Ходжи Ахмеда Ясави. Теперь это официальное сакральное место поклонения и духовный центр всего «тюркского мира».

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Но всё это лишь яркая оболочка-прикрытие и одновременно предлог для того, чтобы собраться и обговорить возможность преобразования Тюркского совета в более серьезное объединение бывших советских тюркоязычных республик под эгидой реваншистской и неоосманистской Турции. И как мы говорили ранее, важную роль младшего партнера Анкары по «собиранию земель» в Центральной Азии выполняет именно Нур-Султан (Целиноград), желающий сохранить за собой лидерские позиции в регионе.

Это еще раз наглядным образом проявилось и сейчас в выступлении хозяина и настоящего всевластного хана Казахстана – Нурсултана Назарбаева.

«Мое первое предложение — мы должны продолжать дальнейшее развитие и принять документ касательно будущего Тюркского совета. На саммите в Баку я предлагал повысить уровень Совета сотрудничества тюркоязычных государств до уровня организации. Наряду с гуманитарным и культурным развитием мы можем многому научиться друг у друга. Использование латинского алфавита дает нам общую систему, благодаря которой мы получаем возможность содействовать развитию нашей молодежи на глобальном уровне. Нам важно развиваться сообща», – заявил «лидер нации». Примечательно, что тут Елбасы открыто признался, что введение латиницы было решением, направленным на сближение именно с Турцией и на приобщение казахов через отуречивание к Западу. Евроинтеграция для Казахстана в отличие от Украины лежит как раз через возрождение на новом историческом этапе Оттоманской империи. Данный «выдающийся» шаг по отказу от кириллицы, как символического действия по смене геополитического и цивилизационного вектора развития, активно рекламируется и в официальной прессе. Вот что пишет по данному поводу портал главного государственного телеканала «Хабар»: «Нурсултан Назарбаев по праву считается аксакалом тюркского мира. Елбасы приложил немало усилий в развитии двусторонних отношений, в создании и последующем развитии Тюркского совета. Он принимал участие во всех встречах глав тюркских государств, играл ведущую роль в реализации многих проектов Тюркского совета. Руководствуясь целью укрепления связей между странами, Назарбаев инициировал процесс перехода казахского алфавита с кириллицы на латиницу».

Далее Нурсултан Назарбаев, кстати, председательствовавший на этом саммите Тюркского совета, что наглядно показывает марионеточный характер «нового» президента Касым-Жомарта Токаева, окончательно прояснил цель этого объединения, которая заключается в развитии транспортных и энергетических маршрутов в обход России через Каспий, Закавказье и далее в Анатолию.

Достижению подобной задачи, по его мнению, должна послужить как раз победа Азербайджана, поддержанный турками, во второй карабахской войне.

«Достигнутое между Баку и Ереваном мирное соглашение позволит возродить Великий шелковый путь по этому направлению, что увеличит роль Каспийского моря. Это откроет перед нашими странами новые возможности для эффективного использования этого преимущества», – резюмировал Елбасы, предложив всем участникам следовать именно в этом геополитическом направлении аккурат в сторону Запада.

Данное «эпохальное» заявление престарелого патриарха активно поддержал Реджеп Эрдоган, поставив жирную точку и объявив, что пришло время «повысить статус Тюркского совета, превратив его в международную организацию». Это было важным сигналом для всех присутствующих, которые поняли это как руководство к действию.

Но выступая в качестве новоявленного султана «тюркского мира», Реджеп Эрдоган сразу же поставил перед своими сателлитами задачу активной поддержки турков-киприотов в целях оказания этим «братушкам» посильной солидарности.

«Нам как братьям нужно демонстрировать солидарность с турками-киприотами, которые являются неотъемлемой частью тюркского мира. Верю, что вы не пожалеете сил для поддержки кипрских турок для того, чтобы эмбарго были сняты. Убежден, что, создав сильный союз, мы поможем туркам-киприотам занять место, которое они заслуживают», – сказал президент Турции, выступая на саммите в режиме видеоконференции.

По сути, это требование означает на деле постепенное втягивание стран Центральной Азии в военные авантюры и региональные конфликты, организованные Анкарой в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Африке. Ведь пантюркистская «солидарность» по версии неосманистской верхушки заключается не только в моральной поддержке и в выступлениях на различных международных форумах, а в финансовом, техническом и военном участии. То есть и тут дается намек на необходимость развертывания в будущем «Армии Турана», так как мирным путем, кипрская, сирийская, иракская и ливанская проблемы не решатся.

Касым-Жомарт Токаев во время трансляции онлайн-конференции.

Но новые сателлиты рады стараться и наперебой кинулись рукоплескать выдвинутым идеям, стараясь в восточном духе перещеголять друг друга в лести «международной организации», становящейся плацдармом для массированной экспансии Турции в регионе. Важной в данном деле стала позиция президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который полностью поддержал империалистический проект, не забыв упомянуть и о своем южном железнодорожном маршруте, а также о манящих европейских рынках.

Вот, что написала пресс-служба Мирзиёева: «Президент Узбекистана призвал эффективнее использовать стратегически важный транспортно-транзитный потенциал региона, развивать транспортные коридоры по территории Центральной Азии в целях расширения доступа к глобальным рынкам в Азии, а также маршруты, ведущие к европейским рынкам через Азербайджан и Турцию, совместно осуществлять крупные проекты по расширению логистической инфраструктуры».

Чтобы как-то скрасить эффект от возвеличивания казахстанскими властями Туркестана, который Ташкент втайне считает своим городом, Шавкат Мирзиёев предложил даже целую программу по организации паломничества по священным местам, расположенным в государствах Тюркского совета. А в ответ на героизацию «приватизированного» Нур-Султаном Ходжи Ахмеда Ясави, узбекский лидер предложил учредить в рамках Тюркского совета Международную премию имени мыслителя и государственного деятеля Алишера Навои «для поощрения достижений в науке, образовании, литературе, искусстве, социальной сфере и стимулирования усилий по укреплению единства тюркоязычных народов».

Шавкат Мирзиёев.

В этих предложениях и проявился настоящий дух соперничества и амбиции Ташкента, претендующего на роль «Старшей жены» в политическом гареме современного турецкого султана. Кстати, не зря в Узбекистан с двухдневным визитом аккурат перед саммитом приезжал премьер Венгрии. И поэтому не удивительно, что в момент общей эйфории и притворного единства озвученные идеи президента Узбекистана получили полную поддержку участников саммита.

Но если с Нур-Султаном и Ташкентом было с самого начала всё понятно, то грустные мысли появились после выступления президента Киргизии Садыра Жапарова, который показал себя на саммите в качестве ловкого популиста и эдакого принципиального пантюркиста.

«Кыргызстан полностью поддерживает переименование Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в Организацию тюркских государств», — подчеркнул Жапаров.

Киргизский лидер, выскочивший из табакерки очередной цветной революции октября прошлого года, перечислил даже ряд факторов, которые якобы укрепляют тюркский интеграционный процесс и придают ему новый импульс.

«Во-первых, многогранная деятельность Тюркского совета, его место и авторитет на международной арене требуют формального преобразования Совета в Организацию тюркских государств, считая, что это положительно скажется на укреплении её позиций на международной арене и будет стимулировать расширение сферы деятельности. Во вторую очередь, после завершения преобразования Совета в Организацию тюркоязычных государств интерес других стран возрастет и количество желающих присоединиться к Организации или получить статус наблюдателя увеличится», – указал новоявленный сторонник «тюркского мира».

Инициативник предложил еще подтвердить или определить роль Венгрии, которая вносит большой вклад в работу Совета. На этом примере видно, что налёт «пророссийскойсти» как-то быстро улетучивается с таких деятелей, когда речь заходит о громадных турецких и западных инвестициях, о «южных» и «каспийских» транспортных и энергетических маршрутах, о возможности ничего не делать, а только собирать свою «дань» с перевозки грузов по «шелковым путям», которые пройдут по родной территории.

Новый президент Киргизии Садыр Жапаров во время конференции.

То, что все эти маршруты планировались и выстраивались при участии США и Великобритании с целью ослабления и выдавливания России и Китая из Центральной Азии похоже не волнует лидеров данных территориальных образований, получивших неожиданно для них самих независимость после распада СССР. Думается, что они прекрасно об этом осведомлены, но их задача не евразийская интеграция с целью объединения постсоветского пространства, а удержание неограниченной власти и возможность неконтролируемого использования национальных богатств в своих личных интересах.

Запад через Турцию как раз и дает им такую возможность сохранить собственные сатрапии, но уже в качестве вассалов султана. Поэтому они так с удовольствием уцепились за эфемерную идею Организации тюркоязычных государств, рассчитывая спрятаться под ним, как под зонтиком и уйти окончательно от Москвы под лозунгом возрождения «тюркского мира». Для этих целей и планируется Восьмой саммит Тюркского совета, который пройдет осенью 2021 года в Турецкой Республике и закрепит достигнутые договоренности.

Можно было бы поставить точку в этой истории, если бы не горькое признание Касым-Жомарта Токаева о том, что в результате пандемии произошло резкое снижение взаимного товарооборота. Так, в прошлом году объем торговли между Казахстаном и странами-членами Тюркского совета составил около $7 млрд, это на 11,2 % ниже показателей, которые были до коронакризиса. Жалкая экономическая база под этой организацией не может быть надежной почвой, а тем более фундаментом развития.

Еще более катастрофическим выглядит неспособность правящих «элит» бывших среднеазиатских советских республик справиться самостоятельно с пандемией. Полный провал вакцинации в Казахстане и третья волна коронавируса показывают полнейший кризис государственного управления. Без экономической и научно-медицинской поддержки России эти страны с их тюркскими амбициями просто не выплывут, что показали уже массовые беспорядки в октябре прошлого года в той же Киргизии.

Смешно на этом фоне выглядит предложение несамостоятельного Касым-Жомарта Токаева о необходимости учреждения в рамках данной организации «Международного агентства по биологической безопасности». Этим он транслирует слабые надежды Нур-Султана на тюркскую «солидарность», которой нет и никогда не было. Ведь «братушки» из Азербайджана и Турции так и не помогли вакцинами, медиками и препаратами. Зато ради них Назарбаев переводит страну на латиницу, поощряет русофобскую кампанию и готов втянуть народ в кровавые геополитические игры Анкары.

Ясно одно, что в условиях формирования двух мировых полюсов уже не будет места для проституированной «многовекторности» и страны должны окончательно определиться с кем они. И у новоявленных пантюркистов также не остается поля для маневра, а в борьбе гигантов можно вообще очень быстро и легко потерять, то что они неожиданно для себя получили в результате распада единой державы.