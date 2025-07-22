Антироссийскими санкциями Запад сам себе режет глотку – американский аналитик

Вадим Москаленко.  
22.07.2025 17:46
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина


Из-за санкций против российского «теневого флота» Британия лишилась крупного рынка страхования торговых судов.

Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью ютуб-каналу Dialogue Works, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за санкций против российского «теневого флота» Британия лишилась крупного рынка страхования торговых судов. Об...

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«В результате таких действий [продолжения антироссийских санкций] Запад фактически перерезает себе горло. Он просто отрезает части своего тела.

Например, вы пытаетесь ввести санкции против российских кораблей. Ну, санкции против кораблей заключаются в том, что если они ходят под российским флагом, то не получают страховку. Ну а кто является крупным страховщиком? Это делается в Лондоне.

В результате этого произошло так называемое создание флотов-призраков – это танкеры, которые больше не застрахованы британцами. Их страхует Россия. Там развивается альтернативный страховой рынок», – сказал Джонсон.

«Так что те, кто владеет этими кораблями, больше не будут страховаться в Лондоне. Знаете ли, если они будут повреждены, если они затонут, если на них нападут, теперь у них есть страховые деньги, которые поступают из России.

И я думаю, что такие страны как Россия и Китай понимают, что они больше не могут находиться в положении, когда они будут заложниками финансовых рынков в Лондоне и Нью-Йорке», – добавил аналитик.

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