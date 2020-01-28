«Антисемитское предательство Зеленского может закончиться погромами» – Скачко

28.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Заявления президента Украины Владимира Зеленского, в которых он уравнивает роль СССР с ролью гитлеровской Германии в развязывании Второй мировой войны – это четырёхкратное антисемитское предательство.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский журналист Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что произошло в Польше – это четырёхкратное антисемитское предательство еврея Зеленского всего, что только можно предать. В первую очередь – собственной страны, в которой он родился, второе, он предал своих соплеменников, он фактически поставил на одну доску тех, кто защищал евреев от Холокоста и тех, кто начал Холокост, он предал своего деда.

Если б он ему сказал, что он воевал за Холокост, еврей, воевавший под началом Георгия Жукова, он бы ему кое-что к чему-то пришил или наоборот отрезал. И, наконец, он предал самого себя и свою страну сейчас.

Он фактически дал старт этой оголтелой ерунде, он продал честь, совесть, достоинство своё. Как он будет после этого жить? Совесть приходит по ночам. Как он может сказать себе, что он в угоду политической конъюнктуре предал абсолютно всех», – заявил Скачко.

«Он же президент целой страны! Понятно, почему Дуда любит Петлюру: Петлюра в 20-м году отдал Польше Волынь и Галичину, конечно, для Дуды Петлюра – красавчик!

Но Шварцбурд, которой застрелил Петлюру в 26-м году, он-то знал, кто такой Петлюра. Он организатор и вдохновитель еврейских погромов.

А Зеленский это забыл и говорит, давайте любить Петлюру. Это страшное предательство, и эхо от него в Украине будет звучать очень долго и может закончиться погромами», – добавил журналист.