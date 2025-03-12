Антитрамповская истерия украинцев хорошо оплачивается

Елена Острякова.  
12.03.2025 10:22
  (Мск) , Москва
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Дзен, США, Украина


Шквал публикаций в соцсетях от украинских пользователей с оскорблениями в адрес президента США Дональда Трампа не является спонтанным. Это дорогая политтехнология.

Об этом украинский политтехнолог Андрей Золотарев заявил в интервью Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Шквал публикаций в соцсетях от украинских пользователей с оскорблениями в адрес президента США Дональда...

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«Мне очень интересно наблюдать. Ради спортивного интереса подсчитываю. Если бы украинцы избирали Трампа президентом Украины, я бы все понял: закошмарить, обнулить. Он скоро отставит позади себя Путина и будет номер один по непопулярности. Он и психически больной человек и циничный барыга. Это же стоит денег. Такая массированная кампания. По моим подсчетам за десятку лямов баксов ввалено в закошмаривание Дональда Федоровича», – сказал Золотарев.

Он предполагает, что помимо украинцев антитрамповскую кампанию могли профинансировать американские демократы.

Параллельно в сети Х, принадлежащей Илону Маску нарстает кампания против утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского.

«После того, как Владимир Александрович с сотоварищи решили влючиться в антитрамповский интернационал, в сети Х стали перепощивать ролики от рояля до члена на лбу, который намалевал Вова Петров. С хорошим английским. Может, чат джи-пи-ти в помощь. Но стоит отметить, что не халтурят», – сказал Золотарев.

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