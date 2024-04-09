Антивоенный блок в ЕС и НАТО растет

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Большинство жителей Словакии положительно относятся к России, и будут выступать против вероятного конфликта с ней. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-советник президента Украины, экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Словакия не хочет радикализации позиции. Словаки не желают идти на то, чтобы поддерживать Украину против России. Я долго жил в Словакии, достаточно много у меня там товарищей, знакомых. И я могу чётко сказать – они не являются противниками граждан РФ. Они не хотят этого делать. Они очень много изучают русский язык. Украинский, к сожалению, значительно меньше. Они знают русский язык, и гордятся этим. Их переделать невозможно», – сказал Соскин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Он подчеркнул, что таким образом в ЕС и НАТО уже есть три страны, занимающие антиукраинскую позицию.

«Уже есть Венгрия и Словакия, вместе с Австрией, которые чётко будут занимать антивоенную позицию. Они чётко будут выступать за немедленное прекращение военных действий, за прекращение огня, перемирие и переговоры. Это уже точно, три страны в ЕС и НАТО, которые встанут на эту позицию. Это очень много», – резюмировал эксперт.