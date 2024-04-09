Антивоенный блок в ЕС и НАТО растет

Вадим Москаленко.  
09.04.2024 09:56
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, ЕС, НАТО, Общество, Словакия, Украина


Большинство жителей Словакии положительно относятся к России, и будут выступать против вероятного конфликта с ней. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-советник президента Украины, экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Словакия не хочет радикализации позиции. Словаки не желают идти на то, чтобы поддерживать Украину против России. Я долго жил в Словакии, достаточно много у меня там товарищей, знакомых. И я могу чётко сказать – они не являются противниками граждан РФ. Они не хотят этого делать. Они очень много изучают русский язык. Украинский, к сожалению, значительно меньше. Они знают русский язык, и гордятся этим. Их переделать невозможно», – сказал Соскин.

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Большинство жителей Словакии положительно относятся к России, и будут выступать против вероятного конфликта с...

Он подчеркнул, что таким образом в ЕС и НАТО уже есть три страны, занимающие антиукраинскую позицию.


«Уже есть Венгрия и Словакия, вместе с Австрией, которые чётко будут занимать антивоенную позицию. Они чётко будут выступать за немедленное прекращение военных действий, за прекращение огня, перемирие и переговоры. Это уже точно, три страны в ЕС и НАТО, которые встанут на эту позицию. Это очень много», – резюмировал эксперт.

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