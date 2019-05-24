Арестованный при Порошенко за госизмену экс-глава Генштаба ВСУ вышел на свободу

24.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Апелляционный суд Киева освободил из-под стражи ареситованного при Петре Порошенко бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Генерал-полковник Владимир Замана на свободе, только что Апелляционный суд отменил решение Печерского суда и освободил генерала!!!», — сообщается на странице Заманы в соцсети Фейсбук в пятницу.

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Как сообщают СМИ, генерал-полковника отпустили под личное обязательство прямо в зале судебных заседаний.

Как сообщалось, Замана занимал должности командующего Военно-Морских сил ВСУ, а также начальника Генерального штаба ВСУ (18 февраля 2012 — 19 февраля 2014). В день увольнения его с должности начгенштаба бывший в то время президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил его заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

22 февраля того же года Верховная Рада назначила Заману уполномоченным по контролю за деятельностью Минобороны Украины. Занимал он эту должность по июнь 2014 года.

25 февраля 2019 года правоохранители задержали Заману и уведомили его в подозрении в совершении государственной измены. «Расследование… завершилось объявлением подозрения бывшему начальнику Генштаба… Замана подозревается в совершении преступления по ч.1 ст. 111 «госизмена», — сообщил тогда главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

“Дело Заманы” вызвало негативный резонанс в обществе, в обвинения против генерала мало кто поверил. СМИ писали о том, что это был способ команды Порошенко дискредитировать таким образом одного из конкурентов экс-президента – бывшего министра обороны Анатолия Гриценко, позитивно отзывавшегося о Замане.