Арестованный сенатор Арашуков оказался круче крымского референдума

05.02.2019, Москва, Галина Шершнева

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, арестованный по подозрению помимо прочего в причастности к двум убийства, был избран в Совет Федерации РФ со многими нарушениями российского законодательства.

Об этом сегодня с трибуны Госдумы РФ заявил депутат от КПРФ Валерий Рашкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему никого не удивило, что средний показатель Арашукова на трех выборах превысил 98% голосов. Такой результат не снился не только Путину, но даже крымскому референдуму о вхождении в состав России, на котором люди были реально замотивированы проголосовать, чтобы их украинские каратели не перебили», – сказал Рашкин.

Он предложил «досконально прошерстить» Совет Федерации и Госдуму РФ на предмет наличия «других арашуковых».

«Чтобы ни у кого не было ни двойных гражданств, ни вида на жительство. Прошу дать поручение соответствующей комиссии. Всем, кто живет на чемоданах, сегодня не место во власти. Запасной аэродром у парламентария, чиновника и госслужащего за границей — это угроза национальной безопасности. То же самое касается недвижимости за границей», – сказал Рашкин.

По его словам, уже подготовлен законопроект о недопустимости владения депутатами и сенаторами недвижимостью за рубежом, «особенно в странах НАТО». КПРФ также настаивает, на запрете на обучение за границей детей депутатов и чиновников.

«В любой момент их могут захватить, как Марию Бутину, и попытаются использовать для давления на высокопоставленных родителей. Попробуют завербовать, никто не застрахован», – сказал Рашкин.