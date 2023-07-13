Арестович признал, что Украина не имеет ресурсов в войне на истощение

Анатолий Лапин.  
13.07.2023 13:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Запад дает Украине много оружия, но его недостаточно для того, чтобы победить Россию.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад дает Украине много оружия, но его недостаточно для того, чтобы победить Россию. Об...

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По мнению эксперта, противостояние на Украине переходит в стадию войны на истощение, но ресурсов у Киева на это нет.

«Чтобы выиграть войну на истощение, надо иметь то, что истощать. Для того, чтобы что-то истощать, надо иметь толстый-толстый запас. Толстого-толстого запаса нет, поэтому мы истощаем нервы партнеров в основном, недаром они ворчали, что слишком резко с ними говорят, мало благодарности и прочее. И нас можно понять, и их можно понять – мы же просим не просто так, правильно?

Не потому, что мы сидели, у нас все хорошо, мы праздновали Новый год, а потом решили попросить у Запада много-много оружия и много-много помощи. Мы просим потому, что хотим жить. А они говорят: «Ну мы вам очень много даем». И это правда, и мы им страшно благодарны, но здесь тоже есть доля нюансов. Какая разница, сколько вы даете, если это не выполняет главную задачу, перед нами стоящую. Вот и все», – заявил Арестович.

Он назвал неприемлемым тезис о том, что Украине нужно изменить цели победы, что может подразумевать отказ от определенных территорий.

«Нам неприемлема такая постановка вопроса, нам нужны границы 91-го года вместо коррекции целей. А для этого нужны совершенно другие объемы помощи, совершенно другая логика всего происходящего и так далее», – резюмировал экс-советник офиса президента.

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