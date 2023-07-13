Арестович признал, что Украина не имеет ресурсов в войне на истощение

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Запад дает Украине много оружия, но его недостаточно для того, чтобы победить Россию.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, противостояние на Украине переходит в стадию войны на истощение, но ресурсов у Киева на это нет.

«Чтобы выиграть войну на истощение, надо иметь то, что истощать. Для того, чтобы что-то истощать, надо иметь толстый-толстый запас. Толстого-толстого запаса нет, поэтому мы истощаем нервы партнеров в основном, недаром они ворчали, что слишком резко с ними говорят, мало благодарности и прочее. И нас можно понять, и их можно понять – мы же просим не просто так, правильно? Не потому, что мы сидели, у нас все хорошо, мы праздновали Новый год, а потом решили попросить у Запада много-много оружия и много-много помощи. Мы просим потому, что хотим жить. А они говорят: «Ну мы вам очень много даем». И это правда, и мы им страшно благодарны, но здесь тоже есть доля нюансов. Какая разница, сколько вы даете, если это не выполняет главную задачу, перед нами стоящую. Вот и все», – заявил Арестович.

Он назвал неприемлемым тезис о том, что Украине нужно изменить цели победы, что может подразумевать отказ от определенных территорий.

«Нам неприемлема такая постановка вопроса, нам нужны границы 91-го года вместо коррекции целей. А для этого нужны совершенно другие объемы помощи, совершенно другая логика всего происходящего и так далее», – резюмировал экс-советник офиса президента.