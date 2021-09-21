Арестович проговорился: Русскоязычных ущемляют – идите в суд

21.09.2021 08:17 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Закон о тотальной украинизации следовало бы отменить, но сейчас неподходящий момент, поскольку на границах с Украиной стоит многотысячная российская армия.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Даже если есть несовершенный [языковой] закон, мы должны его выполнять, пока он такой есть. Это не оговаривается. Мы его будем выполнять таким, как он есть. Но как разумные люди мы должны посмотреть на последствия этого закона, на основания и выводы, и мы можем сказать, что в основаниях есть много ресентимента, который не красит нацию в XXI столетии, а в выводах есть много того, что нас повело немножко не тем путём», – сказал Арестович.

В свою очередь ведущая поинтересовалась, имеется ли в виду, что нынешние власти повели не тем путем.

«Если закон пересматривать, то должен быть политический момент соответствующий. Политика – это искусство возможного. Должен быть момент, когда об этом стоит говорить, и тогда, когда об этом не стоит говорить. Поэтому когда у нас маневрирует стотысячная российская армия на границах, это очень болезненно принимается – способы выровнять идентичность. Это надо бы было делать или до военной опасности или после её уменьшения. Сейчас в это время нужно понимать», – ответил советник.

Журналистка добавила, что жители неподконтрольных территорий говорят на русском языке, который прописан у них в законодательстве.

«Дорогие друзья, наши соотечественники, которые живут на неподконтрольных территориях! Первое, вы наши братья, второе, вы наши сограждане, в третьих, мы о вас помним, каждый день, я лично работаю, чтобы вам было лучше, могу даже привести конкретный пример – штрафы сняли для пересечения через российскую границу. Не всё мы можем сделать в этих условиях, потому что мы в разных весовых категориях с РФ, нам против неё бороться и навязывать сложно некоторые вещи, но мы стараемся это делать», – рассыпался перед зрителями Арестович.

«Помните, что никто не запрещает вам говорить на русском языке, и согласно 10-ой статье Конституции вы можете пользоваться русским языком и всеми другими языками так, как вам заблагорассудится. На уровне частном, а на государственном уровне законодательство Украины таково, что мы вынуждены пользоваться, в хорошем смысле, даже русскоязычные люди от рождения, такие как я например, должны пользоваться украинским языком. Таково законодательство этой страны.

Но всякий раз, когда вас ущемляют, это нельзя оставлять без последствий, идите в украинский суд, и я буду первый, кто вас поддержит публично», – обещал советник.