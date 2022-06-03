Арестович сел в лужу, заявив о «северодонецкой ловушке»

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Новости Украины

Украина не сможет отбить Северодонецк, который практически полностью звят под контроль войсками РФ и ЛНР.

Об этом в эфире видеоблога российского либерала Марка Фейгина заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, по его словам, отступающие украинские войска провели контратаки и отбили несколько улиц.

«ВСУ нанесли встречный удар в Северодонецке. Сейчас идут бои, мы отбили несколько улиц, контратакуем, взяли пленных. Причем, наступление ведется так и таким способом, что российские войска несут большие потери. Простыми словами, им дали втянуться в Северодонецк, ловушку такую, сделали ловушечку и влупили. Я сразу хочу дать понять нашим уважаемым зрителям, что это не значит, что мы отобьем Северодонецк – скорее всего не отобьем, и это не значит, что Северодонецк русские так или иначе не займут – посмотрим. Но это был такой ход тактический, очень серьезный, для которого требовались очень большие нервы, очень большое умение, чтобы это все реализовать, и некоторые другие вещи, о которых мы скажем позже. Он реализован», – заявил Арестович.

Слова Арестовича в своем блоге высмеял крымский общественник Александр Талипов.

«Это такая чушь, что даже самые отшибленные кастрюли этому не поверили, ведь какой смысл оставить укрепленные позиции, пустить на них противника, а потом якобы пойти на эти же позиции в наступление? Для чего, чтоб потерять свою живую силу в неравном бою с превосходящими войсками на оборудованной линии обороны? Поняв, что сморозил чушь, он сказал, мы нанесли серьезные потерю противнику, сотни убитых «орков» и десятки подбитой техники, но Северодонецк мы не вернём, это невозможно. Абзац. Так, а зачем тогда якобы было контратаковать, если это была правда, просто убить своих солдат?», – недоумевает Талипов.