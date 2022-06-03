Арестович сел в лужу, заявив о «северодонецкой ловушке»

03.06.2022  11:33 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украина не сможет отбить Северодонецк, который практически полностью звят под контроль войсками РФ и ЛНР.

Об этом в эфире видеоблога российского либерала Марка Фейгина заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет отбить Северодонецк, который практически полностью звят под контроль войсками РФ и...

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При этом, по его словам, отступающие украинские войска провели контратаки и отбили несколько улиц.

«ВСУ нанесли встречный удар в Северодонецке. Сейчас идут бои, мы отбили несколько улиц, контратакуем, взяли пленных. Причем, наступление ведется так и таким способом, что российские войска несут большие потери. Простыми словами, им дали втянуться в Северодонецк, ловушку такую, сделали ловушечку и влупили.

Я сразу хочу дать понять нашим уважаемым зрителям, что это не значит, что мы отобьем Северодонецк – скорее всего не отобьем, и это не значит, что Северодонецк русские так или иначе не займут – посмотрим. Но это был такой ход тактический, очень серьезный, для которого требовались очень большие нервы, очень большое умение, чтобы это все реализовать, и некоторые другие вещи, о которых мы скажем позже. Он реализован», – заявил Арестович.

Слова Арестовича в своем блоге высмеял крымский общественник Александр Талипов.

«Это такая чушь, что даже самые отшибленные кастрюли этому не поверили, ведь какой смысл оставить укрепленные позиции, пустить на них противника, а потом якобы пойти на эти же позиции в наступление? Для чего, чтоб потерять свою живую силу в неравном бою с превосходящими войсками на оборудованной линии обороны?

Поняв, что сморозил чушь, он сказал, мы нанесли серьезные потерю противнику, сотни убитых «орков» и десятки подбитой техники, но Северодонецк мы не вернём, это невозможно. Абзац. Так, а зачем тогда якобы было контратаковать, если это была правда, просто убить своих солдат?», – недоумевает Талипов.

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