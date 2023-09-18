Арестович: Украинские дяди играют против США и ломают стратегию двух клыков

Игорь Шкапа.  
18.09.2023 15:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 743
 
Дзен, Зерно, Политика, Польша, США, Украина


Киев, возмущаясь запретом Варшавы на импорт украинского зерна, действует в интересах нескольких трейдеров, но тем самым выступает против стратегических интересов государства.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога киевского политолога Юрия Романенко заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

Киев, возмущаясь запретом Варшавы на импорт украинского зерна, действует в интересах нескольких трейдеров, но...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Мы выстроили такую систему, когда ради нескольких игроков, начинают подрываться стратегические основы существования нашего государства. И ситуация раз за разом повторяется. Сейчас повторилась с зерном», – сказал Арестович.

Он считает, что такие действия надо приравнивать к государственной измене.

«Когда мы ссоримся с Израилем, это само по себе маразм как бы, но это еще как-то где-то… Но когда с поляками! Это союзника, от которого вообще зависит все: лоббирование наших интересов, поставки, поддержка», – недоумевает эксперт.

По его словам, планы коллективного Запада «заключаются в том, чтобы из Польши и Украины сделать два клыка, сдерживающие Россию».

«Мы два стража Европы. И когда мы играем против поляков, мы играем против интересов Соединенных Штатов, которые выстраивают подобную схему. Большего идиотизма нельзя себе представить, причем ради того, чтобы несколько дядей положили себе в карман пару миллионов. Эти дяди не понимают, что с ними сделают те, кто выстраивают эту стратегию», – подчеркнул Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть