Арестович: Украинские дяди играют против США и ломают стратегию двух клыков

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Киев, возмущаясь запретом Варшавы на импорт украинского зерна, действует в интересах нескольких трейдеров, но тем самым выступает против стратегических интересов государства.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога киевского политолога Юрия Романенко заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

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«Мы выстроили такую систему, когда ради нескольких игроков, начинают подрываться стратегические основы существования нашего государства. И ситуация раз за разом повторяется. Сейчас повторилась с зерном», – сказал Арестович.

Он считает, что такие действия надо приравнивать к государственной измене.

«Когда мы ссоримся с Израилем, это само по себе маразм как бы, но это еще как-то где-то… Но когда с поляками! Это союзника, от которого вообще зависит все: лоббирование наших интересов, поставки, поддержка», – недоумевает эксперт.

По его словам, планы коллективного Запада «заключаются в том, чтобы из Польши и Украины сделать два клыка, сдерживающие Россию».

«Мы два стража Европы. И когда мы играем против поляков, мы играем против интересов Соединенных Штатов, которые выстраивают подобную схему. Большего идиотизма нельзя себе представить, причем ради того, чтобы несколько дядей положили себе в карман пару миллионов. Эти дяди не понимают, что с ними сделают те, кто выстраивают эту стратегию», – подчеркнул Арестович.