Артемий Троицкий назвал музыкантов, не признающих российский Крым

Новости Украины

Все рок-группы, признавшие российский Крым и отрицающие «агрессию» России против Украины – это г#внорок, тогда как такие люди, как Андрей Макаревич, – это главные имена в российской музыке.

Об этом в эфире украинского телеканала «Эспрессо» заявил бежавший из РФ музыкальный критик и либерал Артемий Троицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всем привет, слава Украине», – сказал либерал по-украински в начале эфира.

«Героям слава!» – обрадовался телеведущий.

«Есть весь этот говнорок, то есть, есть группа «Чайф», есть Александр Ф. Скляр, «Бахыт-Компот», Вадим Самойлов, с которым судился, потому что назвал его дрессированным пуделем Суркова. Я, кстати, выиграл этот процесс, это были ещё спокойные медведевские вегетарианские годы, по-моему, 2011-й. Сейчас бы меня посадили за клевету, потому что это было уголовное дело против меня. Но, это меньшинство. Главные имена – Макаревич, Шевчук, Гребенщиков, это всё наши ребята. Они все за Украину, они все против оккупации Крыма, некоторых из них за это подвергли очень основательной травле в государственных СМИ российских, того же Макаревича. Кроме того имеется масса новых сердитых молодых групп – и рокеры, и рэперы. Против них сейчас направлен основной удар цензуры и контрпропаганды государственной. Я имею в виду NoiseMC, Oxxxymiron, Face – это рэперы, такие группы, как «Порнофильмы», «Ic3peak», такие всякие, рок, электроника, новая волна и так далее», – рассказал Троицкий.