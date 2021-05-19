«Ассоциированное трио»: ЕС закрепляет колониальный статус Украины, Молдовы и Грузии

19.05.2021, Тирасполь, София Русу

Новости Украины

Министры иностранных дел Молдовы, Украины и Грузии Аурелиу Чокой, Дмитрий Кулеба и Давид Залкалиани 17 мая подписали в Киеве меморандум о начале сотрудничества по вопросам евроинтеграции «Ассоциированное трио». Три государства намерены вместе активно двигаться по пути европейской интеграции, которая, как заявлено, является их общей целью. В рамках нового объединения страны планируют вести консультации по линии внешнеполитических ведомств, диалог с евроинститутами, а также координировать действия в рамках «Восточного партнерства».

Поскольку ни у одной из трех стран шансов на вступление в ЕС в обозримом будущем нет, возникает вопрос об истинных целях создания организации.

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Молдова, Украина и Грузия были наиболее прилежными участниками стартовавшей в 2009 году программы «Восточное партнерство» по сотрудничеству ЕС с рядом постсоветских государств. Ранее, в 1997 году, три страны стали членами регионального блока ГУАМ (Организации за демократию и экономическое развитие).

«ПолитНавигатор» поинтересовался у экспертов, насколько серьезно можно относиться к созданному «треугольнику», кто явился вдохновителем проекта, какая повестка будет в организации, чем отличается новый союз от ранее созданных и можно ли считать этот блок антироссийским.

Александр Кориненко, политолог, президент Ассоциации молодых экспертов Молдовы:

– Относиться к «Ассоциированному трио» стоит не серьезнее, чем к проекту «Восточное партнерство». В данном случае Европейский союз решил выделить самых успешных учеников партнерства. В этих государствах сейчас установились самое лояльное Западу руководство, поэтому надо использовать шанс максимально приблизить эти страны к себе.

Давайте не забывать, что в ЕС есть чиновники, депутаты, которые ответственны перед европейскими налогоплательщиками. Сейчас среднестатистический житель Европы хочет стабильности на своих границах, уменьшение притока беженцев, новых рынков сбыта. Молдова, Украина и Грузия вполне подходят на эту роль: своеобразного «щита» ЕС и рынка сбыта европейских товаров. Надо понимать, что Брюссель не рассматривает эти шаги как ступень евроинтеграции этих стран, что не раз подчеркивалось для жителей Европейского союза.

Лидеры Молдовы, Украины и Грузии в очередной раз хотят подчеркнуть, что перед их странами замаячила перспектива стать полноправными членами европейского сообщества. Но любой хоть немного критически мыслящий человек понимает, что страны с таким уровнем коррупции, кумовства, слабой экономикой и территориальными конфликтами не смогут стать членами ЕС. Однако кому-то нравится верить в сказку. Проевропейские политики в Молдове, Грузии и Украине сейчас с особым рвением стремятся к призрачной мечте евроинтеграции, хотя ничего не делается без отмашки из европейского и американского посольств.

Конечно, на создание союза получено одобрение от западных дипломатов. Тем более, европейцы уже научены своеволием местных элит, которые позволяли себе несогласованные заявления, а в Молдове, например, под видом европейских реформ несколько лет просто грабили страну.

Повестка у «трио», скорее всего, будет та же, что и у «Восточного партнерства». Половина членов этого проекта – Азербайджан, Армения и Белоруссия – уже давно не принимают в нем никакого участия. На мой взгляд, произошло просто переформатирование старого проекта в новый с теми странами, которые пожелали остаться.

ГУАМ был пробным антироссийским проектом, который должен был дать альтернативу постсоветским странам в рамках СНГ, выбить Российскую Федерацию из интеграционных процессов. Хотя он был и мертвым проектом, но некоторые моменты были на нем изучены и исследованы, ошибки учтены.

«Восточное партнерство» – это более успешный проект. В его рамках такие страны, как Молдова, Украины и Грузия получили ряд финансовых бонусов и экспертную оценку. Скрытый смысл «Восточного партнерства» – выведение этих стран из-под влияния России, но без возможности их вступления в Европейский союз. Новый проект, конечно, можно назвать антироссийским. ЕС на примере своих «лучших учеников» хочет продемонстрировать, как можно вывести эти страны из-под влияния Москвы.

Экс-министр иностранных дел Приднестровья Владимир Ястребчак:

– К данному «Трио» можно относиться столь же серьезно, как и к любой декларации о намерениях. Пока речи нет о серьезной институциональной структуре, но есть напоминание о европейских «устремлениях» и «ценностях». Впрочем, как представляется, речь в данном случае идет прежде всего об «умножении сущностей», хотя философские исследования не считают его оптимальным вариантом преодоления проблем. Вопрос, однако, и в том, относятся ли сами основатели «трио» к нему серьезно.

К примеру, в Молдове прозвучали обоснованные экспертные сомнения относительно того, имел ли и.о. премьер-министра, по совместительству и.о. главы МИДЕИ г-н Чокой брать на себя от имени Молдовы юридические и политические обязательства (подписывать международные документы), находясь именно в статусе исполняющего обязанности. Наконец, все основатели «ансамбля» имеют достаточно много возможностей для взаимодействия с Евросоюзом – и на двустороннем уровне, и в рамках иных координационных механизмов, в связи с чем «добавленная стоимость» нового формата работы пока выглядит спорной.

Дойдет ли дело до реального сближения с ЕС, будет в меньшей степени зависеть от новосозданного «трио». Куда более значимой будет реакция «объекта» устремлений – Евросоюза, представители которого заявили об «уважении выбора» и т.п., однако вполне четко обратили внимание на необходимости выполнять «домашнее задание» в рамках «Восточного партнерства», действующих соглашений об ассоциации и режимов углубленных и всеобъемлющих зон свободной торговли (УВЗСТ). Естественно, участники «трио» ожидают большего, в первую очередь – перспективы членства, но об этом, видимо, говорить пока слишком рано. Хотя реальные направления для углубления сотрудничества есть, в первую очередь в институциональной, инфраструктурной, экономической и других сферах.

Обратил бы внимание на то, что в данном случае речь не идет о создании принципиально нового формата: «трио» само подчеркивает, что создано и действует в рамках «Восточного партнерства». Так что это не новая форма диалога, это, скорее, «усушка» ранее существовавшего, некий «клуб отличников», который решил отдалиться от менее резвых соучеников, которые также вначале с той или иной степенью активности участвовали в Восточном партнерстве.

Естественно, что успехи этих «отличников» были замечены; кроме того, никто из других «партнеров» в Восточном партнерстве сейчас не видит потребности в столь глубокой интеграции. В связи с этим «кристаллизация» оставшихся партнеров – процесс естественный, выгодный, кстати, и самому Евросоюзу, который должен показать хотя бы минимальный прогресс в «Восточном партнерстве» и то, что эта программа хотя бы для кого-то еще представляет интерес.

Вопросы, которыми станет заниматься новая организация, могут быть самыми разнообразными, хотя в меморандуме цели и задачи «Ассоциированного трио» сформулированы весьма абстрактно. Для участников «трио» важным выглядит возможность выхода за рамки УВЗСТ и получение прямого доступа на внутренний рынок ЕС, получение доступа к структурным и иным фондам ЕС, что позволило бы расширить финансовый инструментарий для «трио», решение других отраслевых вопросов (транспорт, энергетика, юстиция и внутренние дела и т.д.).

Грузия, Молдова и Украина, дабы не обидеть европейских собеседников, подчеркнуто вежливо ссылаются на Восточное партнерство в целом и на индивидуальные соглашения об ассоциации. Однако по сути, красной нитью через меморандум проходит идея об «узости» рамок «Восточного партнерства» и режимов УВЗСТ, которые не позволяют решать стратегически значимые проблемы – к примеру, доступа на внутренний рынок Евросоюза. И оставляют открытым ключевой вопрос «европейских устремлений» для «трио»: к чему в итоге они должны привести? «Клуб отличников» очень хотел бы не превратиться в вечную структуру, которую регулярно будут хвалить, поддерживать, ставить в пример, но могут так и не выпустить за пределы начально-подготовительного уровня. «Отличники» слишком хотят большего.

Что касается ГУАМ, то это также был в большей степени конъюнктурный проект, несмотря на формально амбициозные цели и задачи, а также высокий уровень институционализации данной структуры. Но конъюнктурность данного проекта обусловила его изменчивость и слишком высокую степень зависимости от внешних факторов, от интересов внешних игроков. В итоге «ГУАМ сделал свое дело, ГУАМ может уходить»: эта структура показала возможность формирования антироссийского объединения и его дальнейшей «консервации», тем более что в ГУАМ особая значимость уделялась вопросам военно-политического сотрудничества.

Что касается отношения к России, надо отметить, что «трио» постаралось ограничиться достаточно сдержанными формулировками. По тексту меморандума Россия вообще не упоминается, говорится лишь об усилении роли ЕС в «мирном урегулировании конфликтов в рамках соответствующих форматов и платформ», а также об усилении сотрудничества с ЕС в вопросах безопасности и оборонной сфере, противодействии «гибридным угрозам».

Однако не следует забывать, что сам по себе проект «Восточное партнерство», стратегическое значение которого и приверженность дальнейшему развитию которого участники «трио» декларируют в преамбуле, изначально создавался как проект «сдерживания» России. Если Грузия, Молдова и Украина исходят из «стратегического значения» проекта, то ответ на данный вопрос очевиден.

Игорь Шорников, директор Института социально-политических исследований и регионального развития:

– «Ассоциированное трио» Украины, Молдовы и Грузии – очередная попытка Евросоюза зафиксировать колониальное положение этих стран, но на этот раз попытка смешная и жалкая. Когда-то был ГУАМ – та организация находилась под патронатом США и позиционировалась как политическое и экономическое объединение, способное стать альтернативой СНГ. Потом было «Восточное партнерство», предполагавшее солидные бюджеты на реализацию комплексных программ по развитию.

Затем были подписаны cоглашения об Ассоциации c ЕС, дополненные кабальными условиями зоны свободной торговли, из которых не вырваться и которые не изменить. Это были серьезные проекты, которые заметно изменили политический ландшафт постсоветского пространства. А вот каковы ресурсы у «Ассоциированного трио»? Их нет. Три страны, которые объявили своей целью евроинтеграцию, но которым – каждой в отдельности – отказали, решили объединить свои усилия и стучаться в закрытые двери совместно.

Много шума, который расслышат разве что трижды обманутые европейскими иллюзиями избиратели в странах «трио». Для Брюсселя самое милое дело – дарить обещание надежды в обмен на реальные действия в политике приграничных для него государств, с тем чтобы они и далее оставались лояльными Евросоюзу, бедными и зависимыми.

Что касается Украины и Грузии, то особых вопросов тут не возникает. Эти страны не обладают нейтральным статусом и давно объявили о евроатлантической интеграции как о приоритете своей внешней политики. Но что в этой кампании делает Молдова?

Нам представляется, что «Ассоциированное трио» – это сугубо предвыборный проект, который нацелен на то, чтобы еще раз продать «евроинтеграцию» разочарованному молдавскому избирателю. Быть может, это позволит эффективней мобилизовать правый электорат к парламентским выборам. Но когда выборы пройдут, про «трио» наверняка забудут.

Участники организации, скорее всего, соберут саммит или проведут несколько форумов, в ходе которых еще раз громко заявят о евроинтеграции как о неизбежном будущем и составят для себя дорожную карту, которую выполнять не станут.

Очевидно, что внешняя политика трех стран координируется извне. Соответственно, инициативы, предполагающие участие более двух субъектов вряд ли могут рождаться в столицах несамостоятельных стран. Раз дело касается вопросов евроинтеграции, наверняка ход проекту дали в Брюсселе.

Нам представляется, что реальные цели проектов ГУАМ и Восточного партнерства отличаются от декларируемых. Если подходить формально, то оба проекта оказались неудачными – ни одной из поставленных целей по-настоящему достигнуто не было. Но если предположить, что реальной целью было ослабить связи этих государств с Россией, заставить их ориентироваться не на Москву, а на другие центры, то можно констатировать, что оба проекта оказались вполне успешными.

В данном случае мы видим, как Молдову усиленно втягивают в число недружественных России государств. Причем происходит это в период, когда парламент распущен, правительство – временное, а власть представлена только западными марионетками в лице президента и членов Конституционного суда. Хороша демократия.