Атака морских дронов Украины: США подбирают ключи к российской защите

Минобороны России в ежедневной сводке о ходе СВО второй раз за сутки упомянуло атаку морских дронов Украины – теперь их целью были названы гражданские суда, которые шли в Черном море в сопровождении боевых кораблей ЧФ.

Волонтёр Владимир Романов со ссылкой на данные моряков уточняет, что это – тот же инцидент, о котором сообщалось с утра, то есть, атака безэкипажными катерами (БЭК), которую отбивали два патрульных корабля Черноморского флота: «БЭКи атаковали гражданский танкер «Спарта», который прикрывали «Сергей Котов» и «Василий Быков». Атака в целом успешно отбита, БЭКи уничтожены, был близкий разрыв около «Котова», но отделались испугом и шумом в ушах, так и на «Спарте».

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«Очевидна их настойчивость и системность. ВСУ методично подбирают «ключи» к обороне наших кораблей. И в этом им активно помогают американцы, чьи дроны разведки и управления координируют действия морских камикадзе. Поэтому, расслабляться нельзя», – замечает военный эксперт Владислав Шурыгин.

К слову, недавно, когда Россия вышла из зерновой сделке и предупредила, что будет рассматривать все идущие в порты Украины суда как потенциальных перевозчиков оружия, прогнозировалось, что судовладельцы сами откажутся от заходов в украинские порты из-за возросших рисков и проблем со страхованием судов.

Но, получается, что теперь, когда возникла угроза атаки российских судов украинскими дронами, такие же отказы пойдут и от работы с портами России на Черном море?

«Британцы специально сняли сюжет, о производстве Украиной «своих» морских дронов, хотя все знают, что там всё бриттов, кроме корпуса и логотипа. Чтобы ОП могли атаковать гражданский флот, и никто прямо не обвинил Лондон. Цель: атака на торговые суда и удар по экономическим маршрутам. Такая себе широкая «террористическая» морская блокада с прицелом на бизнес интересы Лондона. Но, как обычно, ответку получат не британцы, а украинцы», – пишет телеграм-канал «Легитимный».

Экономист Александр Дудчак в комментарии «ПолитНавигатору» призывает не драматизировать ситуацию.

«На российскую экономику это не окажет значительного влияния. И без того, российские порты под санкциями. И проблемы со страховкой и фрахтом обеспечили «западные партнеры» намного раньше. Но повышенная активность Украины в Черном море, их попытки атаковать корабли ЧФ РФ, объекты в Крыму, Керченский мост и пр. – ещё один аргумент в пользу продолжения СВО до тех пор, пока руки и ласты киевского режима не укоротятся до такой степени, что не смогут ни до чего достать, просто не будет возможности ничего запустить в Черное море из-за отсутствия выхода к морю», – сказал Дудчак.