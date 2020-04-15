Атака на Кличко: На этот раз Зеленский может нанести смертельный удар

15.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Команда Владимира Зеленского, провалившая минувшей осенью задачу по свержению мэра Киева Виталия Кличко, похоже, возобновляет попытки смены власти в украинской столице.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что СБУ задержала на взятке первого зама Кличко Николая Поворозника. Чиновник якобы требовал от одного из киевских застройщиков несколько сотен тысяч долларов за реализацию проекта и был задержан при получении 60 тысяч, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, сам Поворозник в своем блоге заверил, что взяток не брал, не арестован, а всего лишь вызван, как свидетель, на допрос в пятницу.

Сам Кличко подтвердил, что в кабинете его зама проводились некие «следственные действия» – градоначальник сегодня в заявлении предпочел откреститься от Поворозника, картинно объявив, что всем казнокрадам следует увольняться из мэрии.

Экс-сотрудник МВД Украины Станислав Краснов считает, что Кличко врет – со своим замом Поворозником они занимались коррупцией совместно.

«Николай Поворозник требовал взятки с застройщиков – 125 000 и 246 000 долларов. Взяли его на первой части в 60 000 долларов. Кто хоть минимально разбирается в деятельности КГГА, хорошо знает, что взятки с застройщиков туда текут рекой. Отсюда и высокая цена на недвижимость. Представьте просто, какие реки долларов текут в карманы Кличко и его окружения. Никакого МВФ не надо», – написал Краснов в своем блоге.

Дело заммэра Киева связано с предстоящими выборами, допустил в комментарии «ПолитНавигатору» украинский политолог Руслан Бортник.

«Если ситуация с Николаем Поворозником подтвердится, то это может нанести существенный ущерб рейтингу Кличко, который сегодня доминирует в политическом поле Киева. При этом местные выборы в этом году вероятно произойдут. Я рассматриваю эту ситуацию как элемент борьбы за влияние в Киеве после отставки Богдана и Гончарука.

С ними Кличко и его окружение в свое время нашли баланс. Пришла новая команда, она смотрит на Киев по-новому, с учетом возможности продвигать свои собственные интересы. Она думает, насколько возможно обойтись без Кличко, хотя еще недавно казалось, что Кличко несбиваем в роли мэра», – сказал Бортник.

«Пусть рейтинг Кличко не вводит в заблуждение. К сожалению, отсутствие реальной альтернативы оставляет за Кличко первое место. Но когда ты идешь по мажоритарному округу, ты слышишь от людей всю правду – что они думают о киевской власти, о поломанных лифтах, о затопленных подвалах, о крышах, которые протекают, про отсутствие дорог», – комментирует ситуацию бывший депутат Верховной Рады Сергей Лещенко в своем видеоблоге.

Он подтверждает, что претензии силовиков к заммэра – серьезный удар по Кличко.

«Когда Кличко стал главой Киевской городской государственной администрации, он получил это повышение и с должности начальника департамента экономики стал заместителем главы КГГА. Это было 28 января 2016 года.

Что показательно еще, что он был куратором и координировал деятельность таких направлений в мэрии, вдумайтесь: Департамент экономики и инвестиций – важный департамент, финансов, охраны здоровья, информационно-коммуникационных технологий, далее – аппарат КГГА.

Вы понимаете, что аппарат КГГА всегда является вотчиной главы КГГА? Это значит, что это – доверенное лицо главы КГГА, если он, то есть, Поворозник, координирует аппарат КГГА.

И еще две районных администрации. Какие, вы думаете, координирует Поворозник? Не какая-то Троещина, Харьковский массив, а Печерский и Шевченковский районы города Киева. Это указывает на то, что человек был очень свой», – говорит Лещенко.