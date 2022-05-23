«Атомная бомба не беда, сейчас её собрать может любой» – украинский политтехнолог

23.05.2022  23:36 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО
Новости Украины

Европейцы рады тому, что Россия воюет с Украиной, которая за Европу несёт человеческие и экономические потери.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил обслуживающий Петра Порошенко политтехнолог Алексей Голобуцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейцы рады тому, что Россия воюет с Украиной, которая за Европу несёт человеческие и...

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«Захватили бы Киев за три дня, это была бы одна ситуация. Будет ещё полгода войны, и Россия никуда не продвинется, кроме того, что она сейчас захватила – это другая ситуация. Очень много от нас зависит, потому что в XXI  веке никто не хочет воевать – это человеческие, это экономические потери, и все с радостью примут тот факт, что Украина со всеми воюет, и потери будет нести Украина.

И на фоне того, что делает Украина, будет формироваться новая геополитическая реальность в Европе, хотя, возможно, и в мире. Казалось бы, что мы живём в таком глобальном мире, взаимосвязанном, что простаивание портов черноморских с зерном создаёт огромнейшее напряжение там, где большинство украинцев не знает, где это находится. Это тоже серьёзный фактор»,  – рассказывал Голобуцкий.

При этом он добавил, что для Украины, как и для всего «цивилизованного мира», не составляет никаких проблем создать атомную бомбу.

«Атомную бомбу можно сделать достаточно быстро. Специалистов огромная куча, технологии постоянно развиваются, мы и весь мир подозревает, что у Израиля это давно уже есть. Уверен, что есть другие государства, которые могут купить её просто, те же Арабские Эмираты или Саудовская Аравия.

У них просто денег достаточно. И думаю, в Пакистане нищем, который имеет ядерную бомбу, купить технологию и специалистов  – это достаточно просто. И тогда всё получается, все правила просто отменяются. Потому что этот момент взаимного саморазрушения, он на уровне маленьких стран не будет действовать», – уверял политтехнолог.

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