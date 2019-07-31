Аваков и Коломойский могут разозлить команду Зеленского

31.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские олигархи и политические тяжеловесы, сумевшие провести своих людей под флагом «команды Зеленского», уже формируют в парламенте свои депутатские группы внутри большой фракции.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, в первую очередь речь идет об олигархе Игоре Коломойском и главе МВД Арсене Авакове.

«Я думаю, что такая цель у Коломойского и других, которые хотели бы создать свои группы, и действительно будут создавать их для того, чтобы не дать команде Зеленского карт-бланш. Чтобы команде Зеленского приходилось идти к ним и договариваться. Как было раньше? Без того, чтобы договориться с Ахметовым, фракция Ляшко голосовать не будет.

Здесь они тоже так хотят сделать, но большой вопрос, получится ли у них. Они, может быть, будут иметь какую-то группу влияния, но означает ли это, что они откажутся голосовать за принципиальные вопросы, которые будет ставить команда Зеленского? Я сомневаюсь. Очень большие возможности есть у команды, которая опирается на такое большое количество штыков парламентских. Вплоть до того, что можно так разозлить Зеленского и команду, что можно лишиться мандата», – заявил Погребинский.