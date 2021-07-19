Аваков может присоединиться к команде Кличко – Белковский

19.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Бывший глава МВД Арсен Аваков после выхода из отпуска может влиться в команду мэра Киева Виталия Кличко, который становится альтернативным Зеленскому кандидатом в президенты.

Об этом в эфире интернет-канала «Власть vs Влащенко» заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Белковского, к этой команде могут присоединиться и экс-премьер-министры Украины Арсений Яценюк и Владимир Гройсман.

«Если с кем-то ему предстоит объединяться с целью вернуться во власть на белом коне, естественно, о возвращении в команду Зеленского в каком качестве невозможно (говорить). Если он и будет вице-премьером, то совсем без полномочий и точно уж не такой влиятельной фигурой, как на посту главы МВД. Объединяться надо с Виталием Владимировичем Кличко, потому что он все более становится альтернативным кандидатом в президенты. Что совершенно не исключает появления в том же лагере Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана», – сказал политолог.

«Поскольку Владимир Александрович Зеленский ясно дал понять, что с представителями всех властей до апреля 2019 года он дело иметь не будет, что он проводит четкое размежевание эпох на Зеленского и до Зеленского. Следовательно, все эти бывшие, большинство из которых молодые, красивые и умные, должны сгруппироваться в альтернативном лагере, где кандидатом в президенты на сегодняшний день, очевидно, является Кличко», – считает Белковский.