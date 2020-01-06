Аваков может сменить Гончарука уже до конца зимы

06.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Нынешний премьер Украины Алексей Гончарук загнал сам себя в настолько безвыходное положение, что существует большая вероятность его скорой отставки.

При этом в кресло премьера метит министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил украинский журналист и телеведущий Вячеслав Пиховшек, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Всё зависит от того, удастся ли Гончаруку выполнить его недавние высказывания о том, что они снизят платёжки для населения. Если он снизит и, причём, существенно, процентов на 30, то тогда будут у него шансы работать дальше.

Сейчас он допустил технический дефолт страны, они остановили все платежи, кроме защищённых статьями бюджета. Если им удастся выйти на прямой контракт с русскими и снизить за счёт этого, то я это допускаю, но я в это не верю.

Если бы он хотел это сделать, он бы делал это раньше, у него бы вышли более удачные переговоры, у него бы и вышло отстаивать ту позицию, которую он отстаивает. Вижу, что он этого делать не хочет.

Поэтому в будущее Гончарука я не верю, я верю в быструю смену украинского правительства, и вижу, что это может произойти в конце января – в феврале этого года, и, возможно, тогда руководителем правительства станет Аваков», – резюмировал Пиховшек.