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21.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, майдан, Политика, Украина
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Аваков нагоняет жути на Зеленского

Новости УкраиныГлава МВД Украины Арсен Аваков является «продавцом страха» для президента Владимира Зеленского, точно так...

Глава МВД Украины Арсен Аваков является «продавцом страха» для президента Владимира Зеленского, точно так же, как и в своё время для его предшественника Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Аваков – надёжный предохранитель для внештатных ситуаций, поскольку начни качать ситуацию, мы прекрасно понимаем, что Владимир Александрович даже Антимайдана не соберёт. А его могут попытаться отмайданить. Такой вариант я не исключаю. Был бы повод. Тем более технология откатана… Аваков очень умелый продавец страха. И этот страх, как он продавал его Порошенко, так же хорошо с процентами, с наценками продаёт и Зеленскому. У него почти 300 тысяч подчиненных. И просто так помножить на ноль Арсен Борисовича Зеленский не может», – заявил Золотарёв.

По его словам, Аваков для Зеленского – страховка от форс-мажорных сценариев со стороны улицы.

«Ни для кого не секрет, что Владимир Александрович улицы побаивается. Арсен Борисович – такая страховка, он ясно дал понять, что вы помните его «менты – не люди», точно так же для него могут оказаться «не людьми» те, кто выйдут на новый майдан против Зеленского. Но всё течет, всё меняется. Как и в случае с кадровыми отставками (эксперт утверждает, что смена глав Минздрава – это обмен одного человека Авакова на другого – ред.), надеюсь, что команда Зеленского договорилась с Арсен Борисовичем, ибо если не договорилась, то это очень рискованная игра», – добавил политтехнолог.

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