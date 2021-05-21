Аваков нагоняет жути на Зеленского

21.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Глава МВД Украины Арсен Аваков является «продавцом страха» для президента Владимира Зеленского, точно так же, как и в своё время для его предшественника Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Аваков – надёжный предохранитель для внештатных ситуаций, поскольку начни качать ситуацию, мы прекрасно понимаем, что Владимир Александрович даже Антимайдана не соберёт. А его могут попытаться отмайданить. Такой вариант я не исключаю. Был бы повод. Тем более технология откатана… Аваков очень умелый продавец страха. И этот страх, как он продавал его Порошенко, так же хорошо с процентами, с наценками продаёт и Зеленскому. У него почти 300 тысяч подчиненных. И просто так помножить на ноль Арсен Борисовича Зеленский не может», – заявил Золотарёв.

По его словам, Аваков для Зеленского – страховка от форс-мажорных сценариев со стороны улицы.

«Ни для кого не секрет, что Владимир Александрович улицы побаивается. Арсен Борисович – такая страховка, он ясно дал понять, что вы помните его «менты – не люди», точно так же для него могут оказаться «не людьми» те, кто выйдут на новый майдан против Зеленского. Но всё течет, всё меняется. Как и в случае с кадровыми отставками (эксперт утверждает, что смена глав Минздрава – это обмен одного человека Авакова на другого – ред.), надеюсь, что команда Зеленского договорилась с Арсен Борисовичем, ибо если не договорилась, то это очень рискованная игра», – добавил политтехнолог.