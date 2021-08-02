Аваков отказался душить осенние протесты – офицер СБУ

02.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Экс-министру внутренних дел Украины Арсену Авакову сделали ультиматум, связанный с протестными событиями, которые могут состояться этой осенью. Он с предложенным сценарием не согласился, потому подал в отставку.

Об этом в эфире интернет-канала Topinform заявил бывший сотрудник СБУ, подполковник Владимир Мулык, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Мулыка, речь идет о массовых беспорядках, которые приведут к жертвам в стране.

«Ему предложили определенный план действий, Авакову предложили определенный сценарий, он Авакова не устроил, он сказал: «Я в этом участвовать не буду, поэтому я ухожу». Вот так было дело. Я думаю, это связано с беспорядками, это связано с осенью, осенними событиями, попытками раскачать ситуацию. Это связано с заказом ближе к ОРДЛО и так далее, силовые варианты. Я думаю, что диктаторские и основные полномочия, чтоб на Зеленского свалить узурпацию власти, а на самом деле превращать это все в полицейское государство», – сказал бывший СБУшник.

«Я не знаю, каким образом и что планировалось нашими коллегами и друзьями, но, поверьте, после 18 лет рядом с первыми лицами государства, я не знаю, о чем они говорили с нашими «братьями старшими», но я видел, какие они оттуда выходили и чем это заканчивалось. Аваков на сегодняшний день поступил наиболее дальновидно из всех. Предать – вовремя предвидеть. И он сказал: «Я в этом не участвую». Что ему предложили? Я так понимаю, что это было что-то сверхнехорошее, чтобы качать это общество дальше. Причем, там было бы много Олесей Бузиных, много заказняков, Сашко Билых и остальных. И Аваков на это не согласился», – заявил Мулык.